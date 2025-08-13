Bà Nguyễn Trần Phượng Trân giữ chức Bí thư phường Tam Bình, TP.HCM 13/08/2025 12:53

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 người, bà Nguyễn Trần Phượng Trân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Sáng 13-8, Đảng bộ phường Tam Bình, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến dự đại hội có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình gồm 31 người. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Thái Mỹ Diện giữ chức Phó Bí thư thường trực và ông Nguyễn Minh Điền làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Phường Tam Bình phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự

Theo báo cáo tại đại hội, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền đô thị, phường Tam Bình, TP.HCM, tập trung đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau hơn bốn năm kể từ ngày thành lập TP Thủ Đức, phường Tam Bình đã trải qua nhiều chuyển biến quan trọng, từ việc tổ chức lại bộ máy hành chính đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chính quyền địa phương cũng xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng là các trụ cột để phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai như đường Vành đai 2, tuyến nối giao lộ Gò Dưa với cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và dự án mở rộng chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức. Các công trình này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kết nối liên vùng.

Tại Đại hội Đảng bộ phường Tam Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu phát triển kinh tế đa dạng, bền vững; chú trọng công nghiệp công nghệ cao, giao thương nông sản, dịch vụ và du lịch. Song song đó, phường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phường cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp như tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình ra mắt tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, địa phương chú trọng xây dựng lực lượng công an chính quy, chuyên nghiệp, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ. Việc ứng dụng công nghệ vào công tác giám sát, quản lý địa bàn cũng đang được đẩy mạnh, góp phần giữ vững ổn định trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, phường Tam Bình vận động được hơn 102 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Phát huy lợi thế, phát triển bền vững

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường trong việc giữ vững ổn định tổ chức, nhanh chóng kiện toàn bộ máy, không để xảy ra xáo trộn trong quá trình chuyển tiếp.

Ông Võ Văn Minh ghi nhận nhiệm kỳ qua phường Tam Bình đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng chú ý kinh tế phục hồi nhanh, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, giải ngân đạt trên 95%; 174 công trình được đầu tư, hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện.

Văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ, an sinh được đảm bảo, không còn hộ nghèo theo chuẩn TP; quốc phòng - an ninh giữ vững, không phát sinh điểm nóng; công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, 95% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian tới, ông Võ Văn Minh đề nghị Đảng bộ phường Tam Bình tập trung giữ vững đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, chuyên môn và tinh thần đổi mới.

Đồng thời, cần phát triển kinh tế - đô thị bền vững, tận dụng tốt lợi thế về vị trí và hạ tầng; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh, không để phát sinh điểm nóng.

"Với truyền thống “Xã Tam Bình anh hùng”, sự đoàn kết, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ và Nhân dân phường Tam Bình sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM trong giai đoạn mới" - ông Võ Văn Minh tin tưởng.