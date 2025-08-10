TP.HCM: Cảnh sát khống chế người đàn ông cầm dao có biểu hiện bất thường 10/08/2025 18:59

(PLO)- Cảnh sát khống chế người đàn ông cầm theo dao có biểu hiện bất thường đi trên đường thuộc phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Chiều 10-8, Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã khống chế một người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm dao đi trên đường gây lo sợ cho người dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người dân lưu thông trên đường số 22, phường Hiệp Bình (TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi, tay cầm dao đi bộ giữa đường, có nhiều hành vi bất thường nên nhanh chóng trình báo công an.

TP.HCM: Cảnh sát khống chế người đàn ông cầm dao có biểu hiện bất thường. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường, yêu cầu người này dừng lại và bỏ hung khí. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà bỏ chạy vào một bãi đất trống ven đường và cố thủ.

Công an xác định người đàn ông có dấu hiệu không tỉnh táo, thường xuyên chĩa dao về phía lực lượng chức năng nên đã huy động thêm cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, thuyết phục.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh:PH

Sau nhiều lần yêu cầu bất thành, lực lượng chức năng buộc phải sử dụng gậy chuyên dụng để khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.