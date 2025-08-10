Giả khách mua hàng rồi giật điện thoại iPhone 14 Promax 10/08/2025 13:32

Ngày 10-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Bình Thạnh lập hồ sơ, lấy lời khai nam thanh niên vào cửa hàng điện thoại vờ hỏi mua sau đó giật một điện thoại iPhone 14 Pro Max chạy mất.

Giả khách mua hàng rồi giật điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Theo thông tin ban đầu, hơn 21 giờ ngày 8-8, nam thanh niên bịt khẩu trang vào cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, TP.HCM hỏi mua một điện thoại iPhone 14 Pro Max và được nhân viên đưa cho xem.

Thấy nhân viên cảnh giác, người này tiếp tục yêu cầu đưa thêm một điện thoại khác để xem, khi nhân viên cửa hàng không để ý, nam thanh niên nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Nam thanh niên vào cửa hàng hỏi mua điện thoại sau đó lợi dụng sơ hở của nhân viên rồi giật chạy mất. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, anh Huỳnh Trọng Phú (chủ cửa hàng) cho biết, trước đó một ngày, nam thanh niên đã đến cửa hàng trên để hỏi mua điện thoại nhưng sau đó rời đi.

“Tối trước đó, người này đã đến, lúc đó tôi có mặt ở cửa hàng nên có vẻ người này sợ và rời đi. Đến tối hôm sau chỉ có nhân viên trông cửa hàng thì xảy ra vụ việc” - anh Phú nói.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Bình Thạnh truy xét, nhanh chóng xác định nam thanh niên liên quan.

Nhân viên cửa hàng đuổi theo và truy hô. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu, nghi can được xác định tên Phạm Duy Phương (19 tuổi, ngụ TP.HCM). Qua làm việc, Phương thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản như camera an ninh ghi lại. Chiếc điện thoại vẫn đang được Phương cất giấu trong người.