TP.HCM: CSGT ứng dụng công nghệ AI để quản lý giao thông 13/08/2025 18:41

(PLO)– Phòng CSGT, Công an TP.HCM và Công ty Mobifone – Chi nhánh TP.HCM trao đổi để thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ AI trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 13-8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã diễn ra buổi làm việc giữa đơn vị và Công ty Mobifone – Chi nhánh TP.HCM. Hai bên tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng AI, công nghệ số vào các mặt công tác nghiệp vụ CSGT.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT, cùng đại diện các đội nghiệp vụ liên quan và chuyên gia công nghệ của Mobifone đã tham dự và trao đổi tại buổi làm việc.

Trong buổi làm việc các nội dung trọng tâm được nêu ra gồm: Ứng dụng AI và công nghệ số để tổng hợp, đối soát biên lai, phí, lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe ở cấp xã và tại các cơ sở sát hạch;

Quản lý kho lưu trữ hồ sơ đăng ký phương tiện qua hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo tra cứu nhanh, chính xác.

Đồng thời, triển khai hệ thống dữ liệu thông minh trong quản lý biển số xe trên địa bàn; tăng cường sử dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT và đại diện Mobifone thống nhất định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phòng CSGT đánh giá cao vai trò của công nghệ, đặc biệt là AI, trong hỗ trợ điều hành, quản lý giao thông. Mobifone cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù hoạt động của lực lượng CSGT TP.HCM.

Buổi làm việc được xem là bước khởi đầu quan trọng cho việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhằm từng bước triển khai các giải pháp công nghệ vào thực tiễn.

Mục tiêu là xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, hiện đại, phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại TP.HCM.