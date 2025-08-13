CSGT TP.HCM tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong 5 ngày để nâng cấp 13/08/2025 18:10

(PLO) – Hệ thống xử lý vi phạm hành chính sẽ tạm ngưng hoạt động trong 5 ngày để phục vụ công tác nâng cấp, cập nhật các biểu mẫu, quy định mới.

Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM vừa thông báo về việc tạm dừng hoạt động của hệ thống xử lý vi phạm hành chính từ 18 giờ 30 phút ngày 13-8 đến 6 giờ ngày 18-8-2025.

Theo PC08, việc tạm ngưng nhằm thực hiện kế hoạch nâng cấp hệ thống và cập nhật các biểu mẫu, quy định mới liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính theo các Nghị định hiện hành của Cục Cảnh sát giao thông.

CSGT TP.HCM tạm dừng xử lý vi phạm hành chính trong 5 ngày để nâng cấp. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong thời gian trên, Phòng CSGT đề nghị người dân hạn chế đến xử lý vi phạm, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Nếu có mặt tại các đơn vị CSGT, người dân vẫn sẽ được tiếp nhận và xử lý theo biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính in sẵn.

Sau đó, các kết quả xử lý sẽ được cập nhật vào hệ thống và gửi thông báo đến cơ quan kiểm định để gỡ cảnh báo phương tiện khi hệ thống hoạt động trở lại.

Phòng CSGT khẳng định, việc tạm dừng hệ thống bất khả kháng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới.

Hệ thống sẽ hoạt động bình thường sau thời gian nâng cấp, Phòng CSGT mong người dân thông cảm và phối hợp.

Theo CSGT TP.HCM, CSGT chỉ tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính để nâng cấp phần mềm. CSGT các đội/trạm vẫn thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông như bình thường.

Hiện nay, ngoài tuần tra kiểm soát trực tiếp, CSGT còn tuần tra trên môi trường điện tử bằng hệ thống camera trên đường phố. Trong đó, có các camera tự động phát hiện lỗi vi phạm, nhận diện biển số và gửi thông báo phạt nguội về chủ phương tiện.