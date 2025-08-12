2 tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau giữa đường phố 12/08/2025 21:43

(PLO)- Clip ghi cảnh hai người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên tục đánh nhau giữa đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM khiến người đi đường bức xúc.

Tối 25-7, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn một phút ghi lại cảnh hai người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ lao vào đánh nhau giữa đường. Hình ảnh cho thấy họ vật nhau dưới nền đường, liên tiếp dùng tay, chân tấn công nhau khiến người chứng kiến khiếp vía.

Khi đứng dậy, cả hai tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu đối phương. Dù có người dân vào can ngăn nhưng hai người vẫn không dừng lại. Sự việc thu hút nhiều người hiếu kỳ đứng xem và nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội Facebook, gây bức xúc.

Hai người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đánh nhau dữ dội trên đường. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước đây là phường 25, quận Bình Thạnh).

Lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho biết đã nắm thông tin qua mạng xã hội, đang xác minh và mời những người liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.