TP.HCM: Thanh niên ném nhiều bình nước từ tầng 26 xuống đất gây tiếng nổ lớn 14/08/2025 18:23

TP.HCM: Nam thanh niên ném 3 bình nước loại 20 lít từ tầng 26 chung cư.

Ngày 14-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều bình nước đóng chai loại 20 lít rơi từ tầng cao xuống khu vực nội khu của một chung cư ở TP.HCM.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 5 giờ 30 sáng cùng ngày tại một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy, các bình nước rơi từ tầng cao xuống mặt đường, phát nổ khi chạm đất, gây nguy hiểm cho người dân. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có người qua lại, trong đó có một bảo vệ đã kịp thời cảnh báo người dân tránh xa.

Ba bình nước loại 20 lít bị ném từ tầng 26 xuống đất gây nhiều tiếng nổ lớn, một bảo vệ có mặt cảnh báo người dân. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây xác định người ném các bình nước là LQH (22 tuổi), cư dân sống tại căn hộ tầng 26 của chung cư.

Theo cơ quan chức năng, anh H có dấu hiệu trầm cảm, bất bình thường. Rất may vụ việc không gây thương tích cho người dân.

Lực lượng chức năng đã làm việc với ban quản lý chung cư, yêu cầu chủ hộ cam kết đưa anh H đi điều trị và không để sự việc tái diễn.