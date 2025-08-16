Chủ con bò đi lạc vào hầm sông Sài Gòn bị phạt 16/08/2025 14:56

(PLO)- Một người đàn ông vừa bị lực lượng chức năng xử phạt vì để bò đi lạc vào hầm sông Sài Gòn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 16-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn và công an địa phương xử phạt người đàn ông để một con bò đi vào hầm vượt sông Sài Gòn, hướng vào trung tâm TP.HCM.

Xử phạt người đàn ông để bò đi vào hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 15-8, hệ thống camera giám sát phát hiện một đàn bò không có người trông coi tại giao lộ Mai Chí Thọ – Tố Hữu (phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ).

Đáng chú ý, một con trong đàn bất ngờ tách ra, chạy thẳng vào đường hầm hướng về trung tâm TP.

Lực lượng bảo vệ đường hầm và Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng phối hợp điều tiết giao thông, đưa con bò ra ngoài, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đàn bò thuộc sở hữu của ông VĐT (59 tuổi, ngụ TP.HCM).

Tại trụ sở công an, ông T cho biết do sơ ý trong lúc đi ăn trưa nên khiến một con bò trắng (nặng khoảng 100 kg) đi lạc vào hầm.

Ông VĐT (59 tuổi, ngụ TP.HCM) làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Đội CSGT Bến Thành sau đó đã lập biên bản xử phạt ông T về hành vi để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 168/2024.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi chăn dắt vật nuôi cần giám sát chặt chẽ, không để vật nuôi chạy ra khu vực đường giao thông, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm như đường hầm sông Sài Gòn, nơi có lượng phương tiện lớn và di chuyển tốc độ cao.