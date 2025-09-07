Công an TP.HCM triển khai lực lượng bảo đảm an ninh Cảng hàng không Côn Đảo 07/09/2025 18:07

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự Cảng hàng không Côn Đảo, xác định đây là mục tiêu, công trình trọng điểm cần được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Ngày 7-9, tại Côn Đảo, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Cảng hàng không Côn Đảo (CHK Côn Đảo).

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ.

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: CATP

Tham dự có lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, đại diện các phòng chức năng Công an TP.HCM, Ban Chỉ huy Quân sự phòng thủ Khu vực 6, Bộ đội Biên phòng Đặc khu, Cảng vụ Hàng không miền Nam, CHK Côn Đảo cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên các lực lượng.

CHK Côn Đảo giữ vai trò quan trọng, vừa phục vụ hoạt động bay dân dụng, quân sự, vừa góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây cũng là mục tiêu, công trình trọng điểm về phòng chống khủng bố, luôn được đặt trong diện quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Các lực lượng Công an TP.HCM trong lễ ra quân. Ảnh: CATP

Theo Công an TP.HCM, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các cảng hàng không có nguy cơ trở thành mục tiêu của hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh tại CHK Côn Đảo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và đồng bộ.

Lực lượng Công an TP.HCM tuần tra sau lễ ra quân. Ảnh: CATP

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn cho biết thực hiện đề án của Bộ Công an về tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, Công an TP.HCM đã ban hành phương án triển khai lực lượng tại CHK Côn Đảo.

Trong đó, phân công rõ nhiệm vụ, lực lượng cho từng đơn vị, xây dựng các kịch bản ứng phó, phương án phối hợp chặt chẽ với chính quyền, quân đội, biên phòng và các đơn vị chức năng để kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu các lực lượng quán triệt tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nhiệm vụ, phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn CHK Côn Đảo, không để xảy ra khủng bố, phá hoại hay các loại tội phạm khác.