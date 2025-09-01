Khi dọn dẹp quảng cáo, công an TP.HCM phát hiện thanh niên cho vay lãi nặng 01/09/2025 21:42

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Phạm Văn Danh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 1-9, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Văn Danh (30 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, tại phường Thuận An và phường Bà Rịa, từ việc triển khai bóc, xoá quảng cáo sai quy định, người dân đã báo tin giúp lực lượng chức năng năng phát hiện đối tượng phát tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép.

Qua công tác này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã nhanh chóng vào cuộc, đấu tranh xử lý.

Công an đã khởi tố, bắt Danh để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

PC02 làm rõ, Danh thất nghiệp, tự tổ chức cho vay góp tại TP Vũng Tàu cũ, với lãi suất thấp nhất 0,83%/ngày (tương đương hình thức “10 vay – 12 trả”).

Lực lượng chức năng xác định nhiều người đã vay tiền của Danh, tổng số tiền thu lợi bất chính 107 triệu đồng, gồm tiền lãi vượt mức quy định và các khoản phí.

Công an phát hiện thủ đoạn các đối tượng giả mạo logo, hình ảnh lực lượng công an đưa vào mẫu quảng cáo để tạo niềm tin, nhằm lừa đảo người dân. Ảnh: CA

Khám xét nơi ở của Danh tại số 232 Nguyễn Hữu Cảnh (phường Rạch Dừa, TP.HCM), công an thu giữ nhiều tờ rơi, card visit quảng cáo cho vay.

Tại đây còn phát hiện Nguyễn Đại Dương (36 tuổi) có mặt và dương tính với ma túy đá. Người này sau đó đã được bàn giao công an địa phương xử lý.

Trước đó, ngày 30-8, Công an TP.HCM đồng loạt ra quân bóc, xoá các bảng quảng cáo, tờ rơi sai quy định trên nhiều tuyến đường và khu dân cư. Trong quá trình triển khai, công an ghi nhận thủ đoạn mới khi các đối tượng trực tiếp phát card visit in số điện thoại cho vay tại nơi đông người, thay vì dán tờ rơi.

Công an TP.HCM ra quân bóc, xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn. Ảnh: CA

Đáng chú ý, một số đối tượng còn giả mạo logo, hình ảnh lực lượng công an đưa vào mẫu quảng cáo để tạo niềm tin, nhằm lừa đảo người dân. Đây là thủ đoạn tinh vi, vừa xâm phạm uy tín của lực lượng công an, vừa tiềm ẩn nguy cơ khiến người dân sập bẫy “tín dụng đen”.

Theo Công an TP.HCM, buổi ra quân không chỉ góp phần làm sạch mỹ quan đô thị mà còn thể hiện quyết tâm đấu tranh triệt xóa các hành vi quảng cáo trái phép, xử lý nghiêm tội phạm tín dụng đen.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các quảng cáo cho vay nhanh, kể cả khi có logo hoặc danh xưng “Công an” in kèm. Khi phát hiện hành vi phát, dán quảng cáo sai quy định, người dân cần báo ngay cho công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Sự cảnh giác và phối hợp của người dân là yếu tố quan trọng để đẩy lùi tín dụng đen, xây dựng TP.HCM văn minh, an toàn, nghĩa tình.