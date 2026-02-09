TP.HCM: Không gian đô thị rực rỡ đón Tết 09/02/2026 06:24

Những ngày cận Tết, diện mạo của TP.HCM thay đổi với những khu đất trống đầy cỏ, phủ bụi được thay bằng công viên, vườn hoa rực rỡ, không gian công cộng đầy sức sống.

Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TP.HCM về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị, những công trình chỉnh trang đô thị đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Ưu tiên chỉnh trang đô thị

Cách đây khoảng một tháng, khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa từng là một khoảng trống bị bao quanh bởi hàng rào tôn, cây cỏ mọc um tùm khiến nhiều người dân đi ngang qua không khỏi tiếc nuối.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) dần hoàn thiện việc chỉnh trang, phục vụ nhu cầu vui xuân của du khách. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ trong vòng khoảng 20 ngày đã tháo dỡ tường rào, qua đó những chậu hoa rực rỡ, những hàng cây xanh mát, những lối đi lát đá sạch được hiện hữu. Nơi đây khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, từ chỗ hoang hóa đã trở thành một công viên, một không gian công cộng đầy sức sống.

Là đơn vị được lựa chọn thi công, tài trợ để biến khu đất này thành vườn hoa, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt, chia sẻ Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là một địa điểm có vị trí đặc biệt, nằm giữa lõi trung tâm TP.HCM, nơi mỗi mét vuông đất đều mang trong mình giá trị không chỉ về kinh tế, mà còn về ký ức, lịch sử và đời sống tinh thần của người dân.

Du khách thích thú check-in cung đường hoa xuân rực rỡ tại Cần Giờ (TP.HCM). Ảnh: THUẬN VĂN

“Công trình được triển khai với tốc độ cao nhất, thi công liên tục, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng hạng mục để có thể hoàn thành và bàn giao sớm gần hai tuần so với kế hoạch ban đầu để phục vụ cho người dân” - ông Vũ nói.

Không những biến khu đất trống thành công viên, vườn hoa mà TP còn chú trọng chỉnh trang “thay áo mới” cho những công trình cũ trở nên rực rỡ giàu bản sắc.

Một trong những công trình vừa được chỉnh trang có thể kể đến là khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa được Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền hỗ trợ cải tạo.

Theo bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, đầu năm 2026, công ty đã triển khai chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành, khu vực Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, tòa nhà Hỏa Xa cùng một số tuyến đường trung tâm. Việc chỉnh trang đô thị được công ty xác định đây là nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội.

Tại khu vực trung tâm và các phường, xã vùng ven, người dân đang chứng kiến sự đổi thay về không gian sống. Những khu đất vốn bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm, nay đã được thay thế bằng những thảm cỏ xanh mướt, lối đi bộ lát đá và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại.

Địa phương tăng cường mảng xanh, phục vụ người dân

Xác định mục tiêu lấy người dân là trung tâm cho sự phát triển của địa phương, thời gian qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP.HCM đã quan tâm nâng cao chất lượng đô thị bằng cách sử dụng quỹ đất công chưa sử dụng làm công viên, khu sinh hoạt cộng đồng.

Điển hình là công trình công viên có tổng diện tích gần 600 m2 tại phường Tân Thới Hiệp, trong đó mảng xanh và trồng cỏ chiếm 354 m2, diện tích lát gạch 246 m2; được lắp đặt nhiều thiết bị tập thể dục ngoài trời và trồng mới nhiều cây xanh.

Tổng kinh phí thực hiện 328 triệu đồng, được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, các tổ chức mạnh thường quân và đặc biệt là người dân xung quanh cũng đồng thuận và hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, đánh giá lãnh đạo TP.HCM đã rất quyết liệt trong công tác chỉnh trang đô thị. “TP đã rất quyết tâm trong việc sử dụng những khu đất còn trống để chỉnh trang. Mục đích của việc chỉnh trang này là tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho TP. Đồng thời, lãnh đạo TP cũng rất quan tâm đến sức khỏe cho người dân vì khi có công viên sẽ tạo các sân chơi tập thể dục cho mọi người” - ông Hiệp nói.

Cũng theo ông Hiệp, thời gian tới, UBND phường cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác hiệu quả quỹ đất công, phát triển thêm các công viên, mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Sức sống mới từ những công viên, mảng xanh Ông Nguyễn Minh Tâm (phường Bến Thành, TP.HCM) cho biết chỉnh trang đô thị đẹp là chủ trương mà mọi người dân TP.HCM đều ủng hộ. Điều này thể hiện lãnh đạo quan tâm tới đời sống tinh thần của người dân TP, hướng tới nâng chất lượng cuộc sống của người dân TP.HCM về mọi mặt. “Các khu đất trống ở vị trí trung tâm chưa xây dựng bỏ không vô tình làm mất đi mỹ quan đô thị, kéo theo không được dọn dẹp, người dân xả rác hay gia tăng các ổ tệ nạn. Được chuyển công năng thành các khu công viên cây xanh, dù là tạm thời cũng góp phần giảm đi những nhọc nhằn mưu sinh, thoải mái tinh thần, gia tăng niềm tin của người dân vào chính quyền TP” - ông Tâm chia sẻ. Chị Nguyễn Thanh Nga (25 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu) chia sẻ sự phấn khởi khi đi dạo tại khu vực công viên mới trước chợ Bến Thành. “Trước đây khu vực này không có nhiều không gian để các bạn trẻ như chúng tôi chụp ảnh. Hiện tại không gian thoáng đãng nên có nhiều người rất thích thú khi đến đây, hầu như gần đây ngày nào cũng đông đảo người tập trung trải nghiệm. Ưu điểm lớn nhất là không gian rộng và ánh sáng tự nhiên rất tốt, không bị che chắn, ngoài ra còn được trang trí hoa và các tiểu cảnh, chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp” - chị Nga nói.

Tại phường Trung Mỹ Tây, ngày 27-1, UBND phường đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình mảng xanh kết hợp với sân chơi thiếu nhi tại khu phố 31.

Vị trí xây dựng công viên nằm trong con hẻm nhỏ với khu vực dân cư đông đúc. Việc hình thành công viên tại đây đã khiến cho người dân vô cùng phấn khởi. Theo ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã và đang đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa, xây dựng phường văn minh đô thị, có chất lượng sống tốt, việc phát triển mảng xanh kết hợp làm nơi sinh hoạt cộng đồng là nhu cầu thiết thực.

Đây là công trình nhằm tạo thêm một thiết chế văn hóa thiết thực, giúp các cháu thanh thiếu nhi có nơi vui chơi an toàn, rèn luyện thể chất, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Ông TRẦN QUANG LÂM, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM:

Đưa vào sử dụng nhiều công viên lớn dịp Tết

Ngoài chín khu đất được lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo chỉnh trang thời gian qua, Sở Xây dựng đã cùng các phường Bến Thành, Sài Gòn chủ động làm việc với chủ đầu tư để chỉnh trang tiếp bốn khu đất nữa để hoàn tất trước Tết Nguyên đán đưa vào phục vụ nhân dân. Những khu đất này có diện tích khoảng 5 ha, diện tích đất trước đây để trống và hiện nay được mở ra không gian công cộng rất đẹp cho người dân.

Bên cạnh đó, chúng ta còn có hai công viên mở cửa để phục vụ người dân vào ngày 25 Tết là Công viên số 1 Lý Thái Tổ và Công viên nước Vũng Tàu, hai công viên này có diện tích khoảng 20 ha.

Như vậy, dịp Tết này TP.HCM có khoảng 25 ha công viên cây xanh, không gian công cộng phục vụ người dân. Ngoài ra, dịp này TP.HCM còn nhiều nút giao thông, tuyến đường cũng được chỉnh trang hoàn tất, TP sẽ khoác lên “áo mới” để mọi người đón xuân.

Ông LÊ TRƯƠNG HIỀN HÒA, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM:

Cú hích cho sự phát triển du lịch

Việc chỉnh trang đô thị trong thời gian gần đây đã thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với TP.HCM.

Mỗi vị trí được chỉnh trang giống như sản phẩm du lịch tại địa phương, điều này rất cần phát huy để tạo không gian cho du khách và người dân tại địa phương, đặc biệt là những vị trí ở trung tâm TP.

Chúng tôi khuyến khích chính quyền địa phương chỉnh trang thêm nhiều điểm như hiện nay để du khách có thêm chỗ tham quan, chụp ảnh để tạo hình ảnh cho TP.HCM.

Trong năm 2026, TP.HCM phấn đấu đạt 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa. Trong tháng 1 và đầu tháng 2, lượng khách đã tăng nhiều. Hy vọng trong dịp Tết Nguyên đán doanh thu từ du lịch tăng cao hơn so với năm trước.

TS TRẦN ĐÌNH LÝ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam:

Cơ hội vàng để TP.HCM phát triển đô thị

Tôi cho rằng quyết định chỉnh trang đô thị của lãnh đạo TP.HCM trong thời gian qua rất đáng ghi nhận và mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Việc chỉnh trang đô thị trong thời gian ngắn không chỉ thể hiện tinh thần quyết liệt của lãnh đạo TP.HCM, mà còn phản ánh một tư duy quản lý đô thị mới, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với vai trò là siêu đô thị sau khi sáp nhập không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, đóng góp tỉ trọng GRDP lớn nhất cả nước, yêu cầu về chất lượng không gian sống ngày càng trở nên cấp thiết.

Những khu đất bỏ hoang, không gian từng bị lãng quên được “đánh thức” và chuyển hóa thành công viên hoa, không gian công cộng không chỉ là câu chuyện làm đẹp đô thị trước Tết, mà là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm quản trị, về sự dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

TP.HCM đang đứng trước một thách thức lớn nhưng đồng thời cũng là cơ hội để chuyển sang mô hình phát triển đô thị thông minh và bền vững hơn. Khi quỹ đất bề mặt ngày càng hạn chế, đặc biệt trong khu vực lõi đô thị, TP buộc phải thay đổi tư duy từ “mở rộng theo chiều ngang” sang “tái cấu trúc không gian và nâng cao chất lượng sử dụng đất”.

Trước hết, cần tận dụng hiệu quả không gian hiện hữu: Tái phát triển các khu đất sử dụng kém hiệu quả, các công trình cũ, hành lang hạ tầng, đồng thời khai thác hợp lý không gian trên cao và dưới mặt đất. Phát triển đô thị nén, đa chức năng, gắn với hệ thống giao thông công cộng là xu hướng tất yếu của các siêu đô thị trên thế giới và TP.HCM cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Có thể thấy phát triển bền vững không chỉ là bài toán kỹ thuật hay quy hoạch, mà còn là bài toán quản trị. Sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và giới chuyên gia, cùng với các quyết sách dựa trên cơ sở khoa học, minh bạch và đồng thuận xã hội, sẽ là chìa khóa để TP.HCM không chỉ phát triển nhanh về kinh tế, mà còn phát triển hài hòa, an toàn và đáng sống trong tương lai.