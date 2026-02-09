Công an xác minh vụ bé trai bị bạo hành bầm tím người 09/02/2026 10:41

(PLO)- Công an tại Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ việc bé trai bị người thân bạo hành, khiến cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Ngày 9-2, thông tin từ Công an phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh thông tin một bé trai 10 tuổi bị người thân bạo hành.

Thông tin, hình ảnh bé trai được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Bình Kiến xác định người có hành vi bạo hành cháu bé là cha ruột.

Hiện, Công an phường Bình Kiến đang làm việc với các bên liên quan để thu thập thêm thông tin, tài liệu nhằm củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Được biết, vì cho rằng con không ngoan, không nghe lời người lớn nên người cha đã dùng bạo lực để răn dạy và khiến bé trai bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh bé trai bị bầm tím nhiều vùng trên vai, lưng.

Theo nội dung được đăng tải, bé trai bị chính người thân trong gia đình “tác động vật lý”. Hình ảnh bé trai với nhiều vết bầm tím trên cơ thể khiến nhiều người xót xa, bức xúc. Nhiều người để lại bình luận lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành trẻ em.