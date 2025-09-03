Công an TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp Quốc khánh 2-9 03/09/2025 10:56

(PLO)- Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Quốc khánh 2-9.

Ngày 3-9, Công an TP.HCM cho biết đã đồng loạt triển khai nhiều lực lượng, biện pháp để giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn, hưởng ứng không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo Công an TP.HCM, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc của dân tộc. Để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tại các sự kiện, hoạt động trên địa bàn, từ trước đó Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ.

Các lực lượng Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong dịp Lễ Quốc khánh. Ảnh: CA

Lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung trấn áp tội phạm, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, bảo vệ tài sản, phòng ngừa các điều kiện phát sinh tội phạm.

Công an TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân ở các điểm bắn pháo hoa. Ảnh: CA

Tại các điểm bắn pháo hoa chào mừng lễ Quốc khánh, công an phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức nhiều vòng kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Lễ Quốc khánh. Ảnh: CA

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, Công an TP.HCM kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng, đồng thời chung tay giữ gìn bình yên cho thành phố...