Hai băng nhóm đánh nhau, một người đi đường trúng đạn 19/08/2025 17:10

(PLO)-Hai băng nhóm chuẩn bị hung khí, vỏ chai bia và dao, phóng trên các tuyến đường, gây gổ đánh nhau khiến một người đi đường trúng đạn.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Đạt và bị can Phạm Văn Dũng (cùng SN 2002, trú tại quận Hà Đông cũ, Hà Nội) về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án, trước đó, 25 bị cáo đã phải nhận án tù về hai tội danh nêu trên. Dũng và Đạt bỏ trốn nên đã bị truy nã và lần lượt bị bắt vào tháng 12-2024 và 5-2025, nay mới đem ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2023, Đỗ Anh Đạt quen biết với Đào Anh Tuấn và tham gia vào nhóm “Trẻ 7.0” trên ứng dụng Messenger do Tuấn lập. Nhóm này tập hợp khoảng hơn 40 đối tượng quen biết, thường xuyên rủ nhau ăn uống hoặc tụ tập đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn với các nhóm khác.

Khoảng giữa tháng 9-2023, Tuấn nhắn tin cãi chửi nhau với 1 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Na Tra” (chưa rõ nhân thân) và thách thức, hẹn gặp đánh nhau tại khu vực đường Giải Phóng vào buổi tối cùng ngày.

Sau đó, Tuấn thông tin sự việc lên nhóm “Trẻ 7.0”, nhiều người trong nhóm đã hưởng ứng, bàn bạc, chuẩn bị hung khí để đi gây rối trên các tuyến đường và dùng vỏ chai bia, súng săn bắn gây thương tích cho người đi đường.

Khoảng 23h ngày 21-9-2023, Đạt dẫn đầu nhóm đối tượng gồm 22 người, chia nhau vỏ chai bia và phân công các xe mô tô chở nhau đi tìm “Na Tra” để đánh.

Do không xác định được chính xác “Na Tra” đang ở đâu nên cả nhóm 22 đối tượng phóng xe qua nhiều tuyến phố, vừa đi vừa hò hét, bấm còi, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai xuống đường. Phạm Văn Dũng còn mài thanh đao xuống đất để thị uy, gây mất trật tự trên các tuyến phố mà nhóm thanh niên phóng qua.

Đến 00h15 ngày 22-9-2023, Đạt thống nhất với cả nhóm cứ thấy thanh niên nào đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, xe máy không biển số, nghi ngờ giống “Na Tra” thì sẽ xông vào tấn công.

Quá trình di chuyển qua nhiều tuyến phố, nhóm này đã rượt đuổi vượt lên, ném chai bia vào nhiều người. Trong đó, anh C bị ném chai bia trúng mặt, gãy nhiều răng, chấn thương hàm, mặt.

Khi nhóm này di chuyển về khu vực Ngã Tư Sở thì gặp nhóm 10 đối tượng có tên “Chương Mỹ” đang chở nhau trên 4 xe máy. Nhóm “Chương Mỹ” do Nguyễn Tài Nam khởi xướng cũng chuẩn bị hung khí, vỏ chai bia và dao, phóng trên các tuyến đường, gây gổ đánh nhau với nhóm thanh niên khác.

Sau khi nhóm “Trẻ 7.0” và nhóm “Chương Mỹ” gặp nhau đã xảy ra mâu thuẫn và truy đuổi, tấn công nhau bằng vỏ chai bia, súng săn.

Lúc này, anh Trịnh Duy T (SN 2006) đang điều khiển xe máy đi trên đường. Tưởng anh này là người của nhóm “Chương Mỹ”, Nguyễn Việt Hoàng thuộc nhóm "Trẻ 7.0" đã cầm súng săn bắn 1 phát trúng lưng anh T.

Nạn nhân bị thương nên loạng choạng dừng lại bên đường rồi gục xuống. Không đuổi kịp nhóm “Chương Mỹ”, sau một đêm gây náo loạn, cả nhóm giải tán ra về.

Về phía nạn nhân, sau khi mảnh đạn đâm xuyên thấu ngực, gẫy xương sườn trái, anh T. được gia đình đưa đi cấp cứu, bị tổn hại 44% sức khỏe.