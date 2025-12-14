2 người bị thương nặng khi dùng dao tấn công nhau 14/12/2025 20:04

(PLO)- Hai nhóm đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn, trong đó một nhóm dùng dao tấn công khiến hai người bị thương nặng.

Ngày 14-12, VKSND khu vực 7 (tỉnh Quảng Trị) thông tin đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với năm bị can về cố ý gây thương tích; trong vụ dùng dao tấn công nhau.

Theo đó, Viện KSND khu vực 7 đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố sáu bị can. Đồng thời bắt tạm giam năm bị can về tội cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước, nên ngày 5-8, nhóm sáu người do B cầm đầu tìm gặp nhóm của C để nói chuyện tại thôn Thuận 5, xã Lìa.

Sáu người bị khởi tố sau khi dùng dao để tấn công đối thủ.

Nhóm của B sử dụng nhiều con dao các loại là hung khí nguy hiểm rượt đuổi, đâm, chém nhóm của C. Hậu quả, hai người thuộc nhóm C bị thương với tỉ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 25% và 7%.

Hành vi của sáu người này thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về sức khoẻ của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

VKSND khu vực 7 đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra tiến hành xác mình, làm rõ hành vi phạm tội cũng như vai trò của những người liên quan trong vụ án.

Đồng thời, phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam kịp thời nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.