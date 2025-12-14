Nam thanh niên trộm ô tô đến quán nhậu chở bạn gái về nhà 14/12/2025 14:22

(PLO)- Cơ quan công an đã bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 14-12, VKSND Khu vực 1 (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (20 tuổi, phường Đồng Hới) về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 8-12, Hoàng đột nhập vào nhà người dân tại phường Đồng Hới để trộm cắp tài sản và lấy đi 900 nghìn đồng cùng một xe ô tô Toyota Yaris.

Sau đó, Hoàng điều khiển xe ô tô vừa trộm được tới quán nhậu trên địa bàn phường Đồng Hới để chở bạn gái về nhà.

Nhận tin báo từ bị hại, cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra xác minh và tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng để mở rộng điều tra.

Trước đó Lê Văn Hoàng cũng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 1-9.