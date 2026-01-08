Cứu hai thiếu niên trôi dạt hơn 40km trong lòng hồ thủy điện 08/01/2026 08:30

(PLO)- Hai thiếu niên dùng thuyền máy đi câu cá thì bị hết nhiên liệu, trôi dạt giữa hồ từ Gia Lai sang địa phận tỉnh khác.

Ngày 8-1, Công an xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa kịp thời tìm kiếm, cứu nạn và đưa hai thiếu niên trôi dạt hơn 40km trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 về với gia đình an toàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Ia Tơi nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thuyền máy trôi nổi, không xác định chủ phương tiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, đoạn qua thôn 7.

Hai thiếu niên được cứu, trở về an toàn.

Ngay sau đó, Công an xã Ia Tơi phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm, tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có hai thiếu niên trong tình trạng sức khỏe suy yếu, tinh thần hoảng loạn do phương tiện hết nhiên liệu, trôi dạt nhiều giờ.

Lực lượng chức năng đã lai dắt thuyền vào bờ, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em. Hai thiếu niên là Rơ Châm Tính và Rơ Lan Tại (cùng 12 tuổi, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).

Theo xác minh, tối 6-1, hai em dùng thuyền máy của gia đình đi câu cá trên lòng hồ thủy điện Sê San 4. Do lạc hướng và hết nhiên liệu, thuyền trôi dạt tự do từ xã Ia Krái (Gia Lai) sang địa phận xã Ia Tơi (Quảng Ngãi) với quãng đường hơn 40km.

Công an xã Ia Tơi đã phối hợp Công an xã Ia Krái thông báo cho gia đình và hỗ trợ đưa hai thiếu niên về nhà an toàn.