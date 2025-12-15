Nhận 2 tỉ đồng của đồng nghiệp rồi 'nướng' sạch vào cờ bạc 15/12/2025 17:21

(PLO)- Nhận 2 tỉ đồng của đồng nghiệp để chuyển giúp cho người thân, Hùng dùng số tiền này trả nợ và thua sạch khi chơi cờ bạc trực tuyến.

Ngày 15-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Mạnh Hùng (34 tuổi, ngụ xã Nam Ban, Lâm Hà) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Mạnh Hùng thời điểm bị bắt.

Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 11-2025. Nạn nhân là ông N.H.H., đồng nghiệp cùng công ty với Hùng.

Do cần giải quyết khoản vay đáo hạn ngân hàng, ông H. đã nhờ Hùng cho mượn tài khoản để làm thủ tục. Vì từng nhiều lần mượn tài khoản của Hùng để giao dịch nên ông H. rất tin tưởng. Ông H. đã chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản của Hùng và nhờ chuyển tiếp cho vợ mình.

Tuy nhiên, thời điểm này Hùng đang nợ 5 triệu đồng qua một ứng dụng vay tiền trên mạng xã hội. Thay vì chuyển tiền giúp đồng nghiệp, Hùng đã dùng số tiền 2 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.

Sau đó, Hùng thấy quảng cáo trò chơi “Quyết chiến tiền thưởng” trên Facebook với nội dung "bỏ 100.000 đồng có thể thắng 10 triệu đồng". Hùng đã truy cập vào trang web CWIN 05 (trang web cờ bạc trực tuyến) để chơi.

Trong hai ngày 26 và 27-11, Hùng liên tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, số tiền tăng dần từ vài triệu lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần.

Kết quả, Hùng thua sạch số tiền của đồng nghiệp. Khi tài khoản chỉ còn khoảng 100 triệu đồng, Hùng hoảng loạn xoá toàn bộ dữ liệu trên điện thoại và bỏ trốn do mất khả năng chi trả.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc, khôi phục dữ liệu điện tử để làm rõ hành vi phạm tội.

Đến ngày 12-12, chưa đầy hai tuần sau khi bỏ trốn, Hùng đã bị bắt giữ.