Lâm Đồng: 2 công dân ở Mũi Né mang 'hàng nóng' đến giao nộp cho công an 15/12/2025 16:47

(PLO)- Hai công dân ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện mang hai khẩu súng đến giao nộp cho công an và được khen thưởng.

Chiều 15-12, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tôn vinh hành động ý nghĩa và trách nhiệm của hai công dân địa phương tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

UBND phường Mũi Né tổ chức trao giấy khen, tuyên dương hai công dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Hoạt động này diễn ra ra trong bối cảnh địa phương đang tích cực triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới.

Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" tại Mũi Né đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Điểm sáng nổi bật là tinh thần tự giác của nhân dân.

Nhiều người dân đã chủ động mang giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nguy hiểm. Hành động này được xem là sự đóng góp quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên, an toàn cho cộng đồng.

Nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương và lan tỏa những tấm gương tích cực, UBND phường Mũi Né đã tổ chức khen thưởng hai cá nhân tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Nhôm và ông Trần Tiến Độ, đều ngụ tại khu phố Thiện Bình.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, bày tỏ sự trân trọng và nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của những hành động này.

"Việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật cao của công dân, mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn của cộng đồng. Hành động đầy ý nghĩa của các cá nhân được khen thưởng hôm nay chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' trên địa bàn phường Mũi Né", ông Sơn nhấn mạnh.

Hai khẩu súng vừa giao nộp.

Hành động này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân, biến trách nhiệm giữ gìn an ninh thành hành động tự nguyện và ý thức cộng đồng sâu sắc.

Những món quà khen thưởng tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thắp sáng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, khẳng định tại Mũi Né, sự bình yên và an toàn không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự đồng lòng, tự giác của mỗi người dân.