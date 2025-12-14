Nam thanh niên 18 tuổi bị đâm tử vong ở khu trọ 14/12/2025 19:19

(PLO)- Nghe tiếng đánh nhau, người dân chạy đến thì thấy nam thanh niên đã ngã gục với nhiều vết máu.

Tối 14-12, Công an phường Tây Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang truy bắt người đâm chết nam thanh niên 18 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày người dân tại một khu nhà trọ thuộc phường Tây Nam nghe tiếng la hét.

Sau đó, người dân phát hiện nam thanh niên tên Lâm Văn P (18 tuổi, quê ở Cà Mau) bị thương ở vùng cổ, chảy máu nhiều.

Ngay sau đó, mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt người gây án.