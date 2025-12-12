Vụ đẩy CSGT vào xe tải: Dấu hiệu của tội giết người rất rõ 12/12/2025 09:50

(PLO)- Luật sư nhận định hành vi đẩy CSGT vào xe tải đang lao tới đã phạm tội giết người trong trường hợp chưa đạt.

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố Đặng Từ Thịnh (45 tuổi; trú xã Phượng Dực, Hà Nội), người đã đẩy CSGT vào đầu xe tải, về tội giết người theo Điều 123 BLHS.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một cán bộ CSGT đang dắt chiếc xe máy điện trên đường, phía sau có một người đàn ông đi cùng. Khi phát hiện có một xe tải cỡ lớn đang di chuyển tới với tốc độ cao, người đàn ông đi phía sau có hành vi đẩy xe máy điện mà cán bộ CSGT đang dắt vào đầu xe tải. Rất may, cán bộ CSGT đã kịp né được bánh xe tải chèn qua.

Nhiều người xem clip bày tỏ sự phẫn nộ và lên án hành vi nêu trên.

Clip ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nêu quan điểm về vụ việc, ThS-LS Đặng Trần Kha, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, cho biết theo diễn biến vụ việc được clip ghi lại, có thể thấy khi CSGT đang dắt xe máy điện sát lề đường, Thịnh đã lao đến từ phía sau và dùng lực đẩy xe cùng cán bộ CSGT vào đầu xe tải đang di chuyển tới theo chiều ngược lại.

Theo clip, khoảng cách giữa hai xe là rất gần. Điều này cho thấy hành vi được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Xe tải là nguồn nguy hiểm cao độ, đang di chuyển với tốc độ cao, Thịnh hoàn toàn có khả năng nhận thức được nếu đẩy xe máy điện mà CSGT đang dắt vào xe tải thì hậu quả chết người là hoàn toàn có khả năng xảy ra nhưng vẫn cố ý tước đoạt mạng sống của người khác.

Hành vi này đã xâm phạm đến tính mạng của cán bộ CSGT - khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc CSGT thoát chết nằm ngoài ý muốn của Thịnh. Đây được xem là hành vi giết người chưa đạt.

Theo Điều 15 BLHS, người phạm tội chưa đạt phải chịu TNHS về tội phạm chưa đạt.

Cũng theo ThS-LS Đặng Trần Kha, trong vụ việc này, CSGT đang thực hiện nhiệm vụ, xử lý vi phạm giao thông đối với Thịnh, nên Thịnh sẽ phải chịu TNHS về tội giết người với tình tiết định khung giết người đang thi hành công vụ (điểm d khoản 1 Điều 123 BLHS). Hình phạt đối với điều khoản này có thể lên đến tử hình.

Căn cứ vào Điều 57 BLHS, quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

"Do đó, với hành vi đẩy CSGT vào xe tải đang lao tới, Thịnh có thể chịu TNHS về tội giết người với khung hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù", ThS-LS Đặng Trần Kha nhận định.