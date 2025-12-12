Công an thông tin vụ người đi xe máy đẩy CSGT vào đầu xe tải 12/12/2025 07:56

(PLO)- Người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, xin bỏ qua lỗi nhưng không được, liền đẩy CSGT ngã vào đầu xe tải.

Sáng 12-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vẫn đang tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Đặng Từ Thịnh- đẩy CSGT ngã trước đầu xe tải đang bị điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin, khoảng 13 giờ 35 phút chiều 11-12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

CSGT cũng nghi vấn xe của người này sử dụng biển kiểm soát giả nên Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu người đàn ông dừng xe để kiểm tra. Người này là Đặng Từ Thịnh.

Trích clip ghi lại hành vi của Thịnh.

Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, Thịnh xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý.

Lúc này trên đường có một xe ô tải đi đến, Thịnh bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải. Cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được xe ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ Thịnh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Thịnh để điều tra về hành vi giết người.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.