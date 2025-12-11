Phẫn nộ: Đẩy CSGT vào xe tải khi ô tô đang lao tới 11/12/2025 18:19

(PLO)- Công an TP Hà Nội đang xác minh, xử lý vụ người đàn ông đã đẩy một CSGT ra đường khi xe tải đang lao tới.

Chiều 11-12, mạng xã hội lan truyền clip một cán bộ CSGT đang dắt xe máy vi phạm thì bị người đàn ông đẩy ngã ra đường trong khi xe tải đang lao tới.

Trên video thể hiện vụ việc xảy ra lúc 13 giờ 35 phút chiều hôm nay (11-12) trên đoạn đường xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

Khi CSGT đang dắt chiếc xe máy điện vi phạm thì bị người đàn ông đẩy ra đường lúc xe tải đang lao tới.

Nhiều người phẫn nộ, lên án hành vi trên và cho rằng người đàn ông đã cố tình đẩy CSGT ra xe tải đang chạy tới. Rất may cán bộ CSGT dù bị ngã nhưng đã xoay người tránh được xe tải cán qua.

Vì tình huống bất ngờ, tài xế xe tải phải phanh gấp nhưng bánh xe tải vẫn cán qua xe máy điện.

Clip ghi lại vụ việc.

Trả lời báo chí, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: Lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị điều tra vụ việc.