Đạp ngã mô tô đặc chủng, đánh CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường tai nạn 14/08/2025 17:59

(PLO)- Sau khi gây tai nạn giao thông, nam thanh niên ở Gia Lai đưa xe đi giấu và đạp ngã mô tô đặc chủng khi CSGT yêu cầu quay lại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Chiều 14-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang thụ lý điều tra để xử lý Ngô Văn Đức (32 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tuần tra tại khu vực ngã năm đường Tây Sơn thì nhận tin báo của người dân có vụ va chạm giao thông xảy ra tại quốc lộ 1D đoạn qua phường Quy Nhơn Nam.

Nơi xảy ra vụ việc cán bộ CSGT bị tấn công. Ảnh: CA.

Lúc này, tại hiện trường chỉ còn một xe máy 77L2-403.03 do chị HTHN (25 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) điều khiển bị ngã nằm trên đường.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện có người đàn ông điều khiển xe máy liên quan đến vụ tai nạn đã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Clip lực lượng công an khống chế Ngô Văn Đức.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra CSGT khu vực 1 phát hiện nam thanh niên liên quan vụ tai nạn đang đi bộ về hướng đường Hoàng Văn Thụ, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200 m.

Lập tức, Trung tá Đào Văn Đông điều khiển mô tô đặc chủng chạy theo, yêu cầu người nam thanh niên này quay lại hiện trường để làm việc. Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà tấn công Trung tá Đông, dùng chân đạp đổ mô tô đặc chủng.

Lực lượng công an khống chế Ngô Văn Đức.

Đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và Thiếu tá Trần Văn Thi cùng hai cán bộ nhà tạm giữ đang công tác gần đó chạy đến khống chế nam thanh niên.

Bước đầu, Ngô Văn Đức khai sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đã đưa xe máy của mình cất giấu trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Hiện chiếc xe máy đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.