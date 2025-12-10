Mở cửa xe hơi trộm iPhone và tiền khi khách tắm biển 10/12/2025 20:00

Ngày 10-12, TAND Khu vực 1- tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trung (46 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Trung- mở cửa xe hơi trộm tài sản.

Theo cáo trạng, Trung do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài đã hai lần lợi dụng lúc người dân tắm biển rạng sáng tại bãi biển Thạch Hải (thuộc địa phận thôn Đại Hải, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để đột nhập xe ô tô trộm tài sản.

Cụ thể, lần thứ nhất vào rạng sáng 17-7, Trung mở cửa xe ô tô cá nhân của anh NKT đậu gần nhà hàng Tri Kỷ và lấy 3 điện thoại gồm iPhone 14 Pro Max, Samsung S23 Ultra và Samsung ZFold4 để ở trên xe. Sau đó, Trung bán và cầm cố số tài sản này lấy tiền tiêu xài cá nhân. Lần thứ hai vào rạng sáng 31-7, Trung tiếp tục đến Thạch Hải, mở xe hiệu Vinfast Fadil của anh NHL lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max và hơn 1,2 triệu đồng tiền mặt để trên xe. Cơ quan chức năng xác định, tổng giá trị tài sản và tiền mà bị cáo Trung chiếm đoạt được là hơn 42 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Sau khi xét xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như nhân thân bị cáo, HĐXX sơ thẩm đã tuyên mức án như trên.