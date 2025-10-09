Bắt tạm giam nhóm bị can đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 500 triệu đồng 09/10/2025 10:44

(PLO)- Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Quốc Anh và Khoa phân công nhau cảnh giới; còn Thực và Huy đột nhập nhà bị hại lục soát lấy trộm tiền, vàng.

Ngày 9-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố sáu bị can để điều tra tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, công an đã thi hành lệnh tạm giam đối với năm bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can.

Cụ thể, khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trần Quốc Anh (24 tuổi); Bùi Đăng Khoa (17 tuổi); Trần Trung Thực (22 tuổi) và Lê Thanh Huy (35 tuổi) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Từ trái qua: Các bị can Trần Trung Thực và Lê Thanh Huy (hàng trên); các bị can ﻿Trần Quốc Anh và Bùi Đăng Khoa (hàng dưới) tại cơ quan Công an.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thùy Dương (23 tuổi) để điều tra tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, Công an cũng đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú bị can Nguyễn Sang Ngọc Ánh (22 tuổi) để điều tra tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thông tin ban đầu, để có tiền tiêu xài, Quốc Anh đã rủ Khoa, Thực và Huy đi tìm tài sản của người khác để trộm bán lấy tiền. Sau khi nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình bà LTBS Lê Thị Bé Sáu (54 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) hay đi sớm ra chợ để bán thịt heo, nhóm này đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà bà S để trộm tài sản.

Rạng sáng 24-9, Quốc Anh và Khoa phân công nhau đứng gần nơi gia đình bà S bán hàng và tại nhà cảnh giới. Còn Thực và Huy đột nhập vào bên trong nhà bà S lục soát lấy trộm sáu nhẫn vàng; một sợi dây chuyền vàng, một vòng đeo tay; một chiếc bông tai vàng trắng; một đôi bông tai vàng 18K và số tiền 3 triệu đồng.

Tổng giá trị tài sản mà các nhóm này trộm được ước tính hơn 500 triệu đồng.

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Sang Ngọc Ánh tại cơ quan Công an.

Sau khi trộm cắp tài sản, cả nhóm đem về nơi ở của Dương và Ánh (bạn gái của Quốc Anh và Thực), sau đó đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Nhận được tin báo mất trộm của bị hại, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra. Qua sàng lọc, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định và lần lượt bắt giữ Quốc Anh, Khoa, Thực, Huy, Dương và Ánh khi đang lẩn trốn tại phường Long Xuyên.