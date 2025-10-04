Mâu thuẫn với vợ hờ, chém anh vợ bị thương nặng 04/10/2025 18:35

(PLO)- Trong lúc cự cãi, Đức dùng tay đánh chị V. Nghe tiếng em gái khóc, anh ruột của chị V chạy ra dùng tay đánh Đức và bị người này dùng dao tự chế chém trúng vùng mặt.

Ngày 4-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam với Phạm Tuấn Đức (29 tuổi, quê ở Thanh Hóa) để điều tra tội giết người.

Bị can Phạm Tuấn Đức bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội giết người. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội trộm cắp tài sản, khoảng tháng 3, Đức đến xã An Biên, tỉnh An Giang làm thuê. Trong thời gian này, Đức quen biết và chung sống như vợ chồng với chị TV (17 tuổi, ngụ xã An Biên).

Tối 22-9, Đức nhậu cùng người thân của chị V. Đến khoảng 5 giờ sáng 23-9, Đức vào phòng nghỉ thì chị V cho rằng Đức không tôn trọng gia đình mình nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Đức dùng tay đánh chị V. Chị V vào nhà lấy cây dao tự chế ném xuống nền nhà và tiếp tục cự cãi với Đức.

Nghe tiếng chị V khóc, anh ruột của chị V (25 tuổi) ở trong nhà chạy ra dùng tay đánh Đức. Thấy vậy, Đức nhặt dao tự chế và chém trúng vào vùng mặt, làm người này bị thương nặng.

Sau khi gây án, Đức bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã An Biên tập trung xác minh, truy xét. Đến chiều cùng ngày, Đức đến Công an xã An Biên đầu thú.