Công an TP.HCM tìm bị hại của chủ hụi Giang Hồng Ngọc 27/08/2025 17:47

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị những ai tham gia các dây hụi của Giang Hồng Ngọc trên mạng xã hội Facebook, góp vốn làm ăn hoặc vay tiền thì trình báo, tố giác hoặc cung cấp thông tin cho công an để làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý xác minh các đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân tố giác Giang Hồng Ngọc (Sinh năm 1986, ngụ 1225/17 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, phát hiện năm 2023, tại TP.HCM.

Công an TP.HCM tìm bị hại tham gia các dây hụi của Giang Hồng Ngọc trên mạng xã hội Facebook.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Hồng Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đây là vụ án có tính chất rất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân và tài sản liên quan có giá trị rất lớn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị tất cả những người nào tham gia các dây hụi của Giang Hồng Ngọc trên mạng xã hội Facebook, góp vốn làm ăn hoặc vay tiền của Ngọc thì đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), để trình báo, tố giác hoặc cung cấp thông tin.