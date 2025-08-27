Kẻ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng đã chuẩn bị kịch bản rất kỹ lưỡng 27/08/2025 14:09

(PLO)- Theo Công an TP Đà Nẵng chỉ trong vòng chưa đầy 15 giờ đồng hồ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, kẻ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng đã bị các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ.

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 tối ngày 26-8, tại cửa hàng vàng và trang sức trên đường Núi Thành (TP Đà Nẵng), một nam thanh niên cao khoảng 1,8m bịt kín mặt, mặc đồng phục Grab đã bất ngờ tấn công nhân viên bảo vệ bằng thanh sắt, gây thương tích.

Sau đó, tên này dùng búa đập phá tủ kính, cướp đi số lượng lớn trang sức bằng vàng và kim cương, trị giá gần 833 triệu đồng.

West Dale James (29 tuổi, quốc tịch Mỹ) - kẻ cướp tiệm vàng﻿.

Đáng chú ý, tên cướp đã chuẩn bị kỹ lưỡng như: mang găng tay, ba lô, mũ bảo hiểm che kín mặt và để sẵn xe máy không gắn biển số trong hẻm 447 Núi Thành để tẩu thoát.

Sau khi gây án, tên này nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hướng về đường 2-9.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, xác lập chuyên án truy xét.

Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT được phân công làm Trưởng ban chuyên án, huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp cùng công an các địa phương.

Bằng sự mưu trí, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm cao, chỉ đến 10 giờ 30 sáng 27-8 các trinh sát đã khoanh vùng, xác định và bắt giữ thành công kẻ gây án là West Dale James (29 tuổi, quốc tịch Mỹ) khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở phường An Hải. Toàn bộ tang vật, phương tiện gây án đang tiếp tục được thu giữ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Thành công trong việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng liều lĩnh lần này một lần nữa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chiến đấu quả cảm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 15 giờ đồng hồ, bằng sự mưu trí, quyết đoán và phối hợp nhịp nhàng, các trinh sát đã lần ra tung tích của kẻ cướp tiệm vàng, truy bắt thành công khi hắn đang tìm cách lẩn trốn.

Đây không chỉ là kết quả của quá trình điều tra sắc bén, mà còn là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm bảo vệ sự bình yên của xã hội đến cùng.

Theo Công an TP Đà Nẵng vụ việc trên một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về sự liều lĩnh, manh động của tội phạm hình sự, sẵn sàng dùng bạo lực để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Bên cạnh sự mưu trí, quyết đoán của lực lượng công an, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là trước những đối tượng có biểu hiện khả nghi. Khi phát hiện hành vi bất thường, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng, bởi sự phối hợp kịp thời giữa nhân dân và công an chính là chìa khóa giúp phá án nhanh chóng, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc.