1 người mặc áo grab cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng 26/08/2025 21:42

(PLO)- 1 người đàn ông mặc áo grab có hành vi cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng.

Tối 26-8, mạng xã hội facebook lan truyền clip một người đàn ông mặc áo grab có hành vi cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng.

Ảnh cắt từ clip.

Theo clip, một người đàn ông mặc áo grab đã cướp vàng bạc trang sức trong tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Một số người dân bên ngoài cố gắng dùng gậy chặn cửa ra nhưng vẫn bị đối tượng phá cửa, thoát ra ngoài và tháo chạy cùng chiếc balo trên tay. Trong clip cũng xuất hiện tiếng tri hô "cướp cướp".

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Hòa Cường cho hay đang ở hiện trường vụ việc và sẽ thông tin cụ thể sau.

Đại diện tiệm vàng cho biết, hiện đang kiểm kê thiệt hại sau vụ cướp và chưa có báo cáo chính thức.