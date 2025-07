TP.HCM: Bắt giữ kẻ cướp giật ở tiệm vàng, kéo lê nữ nhân viên trên đường 30/07/2025 19:17

Chiều 30-7, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 29-7, một người đàn ông bịt kín khẩu trang, điều khiển xe máy (không rõ biển số) đến tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 trên đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).

Người này bước vào tiệm, vờ hỏi mua vàng và xin xem một chiếc nhẫn trị giá khoảng 35 triệu đồng. Sau vài phút, người này bất ngờ cầm chiếc nhẫn bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Phát hiện vụ việc, nữ nhân viên chạy theo giằng co với người đàn ông trước cửa tiệm. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự việc, nữ nhân viên tiệm vàng lập tức chạy theo, nắm cổ áo. Tuy nhiên, nghi can tăng ga bỏ chạy, kéo ngã nữ nhân viên khiến chị này bị trầy xước tay, chân.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét nghi can.

Người đàn ông kéo lê nữ nhân viên trên đường Võ Văn Vân. Ảnh cắt từ clip

Đến chiều 30-7, nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ). Danh tính được xác định là Trần Anh Dũng (31 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.