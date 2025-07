TP.HCM: Người đàn ông tử vong bất thường tại sảnh chung cư 30/07/2025 15:50

Ngày 30-7, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại chung cư nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

TP.HCM: Người đàn ông tử vong bất thường tại sảnh chung cư. Ảnh: PH

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, cư dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại khu vực sảnh nối giữa các block ở tầng 2 của chung cư. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần dài màu đen, không mặc áo.

Nhận được tin báo, Công an phường Gia Định cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, xác định nạn nhân là ông LTTA (49 tuổi), cư trú tại một căn hộ ở tầng 12 của chung cư này.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.