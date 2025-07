TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trước cửa hàng tiện lợi 30/07/2025 14:06

(PLO)- Công an điều tra vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trước cửa hàng tiện lợi ở khu vực đảo Kim Cương, phường Cát Lái, TP.HCM.

Ngày 30-7, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ một người tử vong bất thường trên địa bàn phường Cát Lái, TP.HCM.

TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường ở đảo Kim Cương. Ảnh: PH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động phía trước cửa hàng tiện lợi trên đường Tạ Hiện, khu vực đảo Kim Cương. Khi kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong, thi thể có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Cát Lái cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.