Kẻ cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người nước ngoài đã bị bắt 27/08/2025 11:07

(PLO)- Chỉ trong một thời gian rất ngắn, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng sau chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, kẻ cướp tiệm vàng đã bị bắt giữ.

Sáng 27-8, trao đổi với PLO, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay Công an TP Đà Nẵng đã bắt được kẻ cướp tiệm vàng gây án vào tối qua trên đường Núi Thành.

Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đã trực tiếp chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra cùng các lực lượng Hình sự, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, công an các địa phương... khẩn trương vào cuộc, với phương châm tập trung cao độ và quyết tâm cao nhất phải truy bắt bằng được kẻ cướp liều lĩnh.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Chỉ sau một thời gian rất ngắn, đến sáng nay Công an TP Đà Nẵng đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng nói trên.

"Dù tên cướp đã bịt mặt, che biển số xe và có sự tính toán kỹ lưỡng nhưng với sự vào cuộc quyết liệt và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng nay Công an TP đã bắt được tên cướp liều lĩnh. Tên cướp là một người nước ngoài. Hiện anh em đang tập trung điều tra và sẽ sớm có thông tin" - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho hay.

Như PLO đã đưa tin, tối 26-8, một người đàn ông mặc áo grab đã cướp vàng bạc trang sức trong tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Một số người dân bên ngoài cố gắng dùng gậy chặn cửa ra nhưng vẫn bị người này phá cửa, thoát ra ngoài và tháo chạy cùng chiếc balo trên tay...

Sau khi gây án tên cướp này lên xe bỏ trốn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an TP Đà Nẵng đã có mặt tung lực lượng điều tra, truy xét.