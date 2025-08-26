5 thanh niên vác hung khí truy đuổi, tấn công nạn nhân 26/08/2025 16:54

(PLO)- Nhóm thanh niên gồm năm người vác hung khí truy đuổi nạn nhân trên nhiều tuyến đường, sau đó tấn công dù nạn nhân đã vào quán trà sữa lẩn trốn.

Ngày 26-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp với Công an xã Thu Bồn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm người để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Những người này gồm Phạm Hoàng Tân (ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM), Dương Thành Lên, Trần Văn Nhật, Lê Khắc Huấn và Trần Đình Tùy Em (tuổi từ 18 đến 21, cùng ngụ xã Vu Gia, TP Đà Nẵng).

Nhóm thanh niên vác hung khí truy đuổi, tấn công nạn nhân. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 27-5, nhóm năm thanh niên trên rượt đuổi LAT (18 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) trên nhiều tuyến đường.

Khi đến quán trà sữa Na Phan (thôn La Tháp Tây, xã Thu Bồn), anh T chạy vào bên trong để lẩn trốn nhưng nhóm này vẫn mang hung khí vào tấn công, gây thương tích.

Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi địa phương.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.