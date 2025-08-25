Phá chuyên án cho vay lãi suất 608%/năm, khoá điện thoại từ xa để siết nợ 25/08/2025 21:51

(PLO)- Nhóm cho vay dùng thủ đoạn mới, yêu cầu người vay đăng nhập iCloud do chúng cung cấp vào iPhone, nếu nạn nhân chậm trả nợ thì bị kích hoạt khoá điện thoại từ xa.

Ngày 25-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa triệt phá thành công đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia, hoạt động với thủ đoạn hoàn toàn mới.

Phá chuyên án cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn mới, khoá điện thoại nạn nhân từ xa để siết nợ. Ảnh: CA

Theo đó, Công an phát hiện đường dây này cho vay, yêu cầu người vay đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp vào chính chiếc iPhone mình đang dùng. Đồng thời, nạn nhân còn phải gửi hình ảnh căn cước công dân và nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Dựa trên đời máy điện thoại, nhóm này đưa ra các “gói vay” từ 2 đến 13 triệu đồng với số tiền góp từ 100.000-430.000 đồng/ngày trong vòng 28–41 ngày, tương đương mức lãi suất 235–608%/năm (tức cao gấp 11 đến 30 lần) so với mức lãi suất tối đa cho phép.

Nếu người vay không trả đúng hẹn, chúng lập tức kích hoạt tính năng khóa iCloud từ xa, khiến điện thoại trở thành “cục gạch”, không còn giá trị sử dụng.

Không dừng lại ở đó, chúng còn liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực về tinh thần để ép buộc trả nợ.

Để lôi kéo con mồi, nhóm này lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo bằng số điện thoại ảo, tung tin quảng cáo “cho vay nhanh – giải ngân liền tay”.

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, ngày 20-8, Ban chuyên án quyết định phá án. Các tổ công tác đồng loạt khám xét tại Hà Nội, triệu tập bảy nghi phạm chủ chốt gồm: Trần Đức Anh (28 tuổi), Trần Đức Nhân (24 tuổi) là người cầm đầu và Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi), Tạ Diên Thuận (19 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (17 tuổi) là những người liên quan.

Công an thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: CA

Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, điện thoại iPhone, Macbook, SIM điện thoại và hàng loạt chứng cứ liên quan. Ban đầu, các nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận việc sử dụng iCloud để “siết nợ” người vay.

Theo điều tra, từ tháng 8-2024 đến tháng 8-2025, nhóm này đã cho 2.598 người vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền lên đến 43,8 tỉ đồng. Qua đó, chúng đã thu lợi bất chính gần 9,6 tỉ đồng.