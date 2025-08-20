Bắt nhanh nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp ở Đà Nẵng 20/08/2025 20:42

(PLO)- Nhóm thanh niên ở TP Đà Nẵng dùng dao khống chế nạn nhân, gây ra hàng loạt vụ cướp của người đi đường.

Ngày 20-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ bốn nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ cướp trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 18-8, anh VQB (17 tuổi, ngụ phường Quảng Phú) bị thanh niên dùng dao khống chế, cướp một điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch.

Nhóm thanh niên dùng dao khống chế nạn nhân, gây hàng loạt vụ cướp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an Phường Bàn Thạch triển khai truy xét, khoanh vùng và quyết liệt truy bắt thủ phạm.

Chỉ sau hơn một ngày đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ danh tính bốn nghi phạm, gồm Phan Hồ Ka, Nguyễn Đăng Khôi, Ngô Thái Danh và Nguyễn Văn Thành (tuổi từ 16 đến 18).

Qua khai thác ban đầu, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện ba vụ cướp khác tại nhiều tuyến đường vắng trên địa bàn phường Hương Trà và phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng).

Các nghi phạm đi thành nhóm, chạy xe máy đã tháo biển số, tìm nạn nhân đi một mình rồi giả vờ “xin mượn điện thoại”. Khi nạn nhân lưỡng lự, nhóm này sẽ dùng dao khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi cướp điện thoại của anh B, cả nhóm bàn bạc kế hoạch tẩu thoát, chia tiền, thậm chí dự tính sẽ ra Huế để tiếp tục gây án.