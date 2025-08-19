Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên của dự án đường sắt tốc độ cao 19/08/2025 12:06

Sáng 19-8, tại phường Điện Bàn Bắc, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Dự án có diện tích gần 4,7ha, tổng mức đầu tư hơn 76 tỉ đồng. Khi hoàn thành, dự án đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, PCCC, thông tin liên lạc. Dự kiến, thời gian thực hiện từ 2025-2027.

Lãnh đạo TP bấm nút khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao. Ảnh: TN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm của TP trong việc đồng hành cùng Trung ương để triển khai công trình thế kỷ – dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

“Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là giấc mơ, khát vọng nhiều thế hệ. Nay đã từng bước trở thành hiện thực. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối xuyên suốt đất nước, rút ngắn thời gian, nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đồng thời khẳng định ý chí, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, trong tổng thể dự án trọng điểm quốc gia này, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư có vai trò then chốt. Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo chỗ ở ổn định, văn minh, hiện đại cho bà con bị ảnh hưởng. Đồng thời mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Bắc TP.

Ông Phan Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: TN

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp - với vai trò chủ đầu tư – phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành khoa học, chặt chẽ, bám sát tiến độ, kiên quyết đảm bảo chất lượng.

Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thực hiện nghiêm cam kết, đảm bảo kỹ – mỹ thuật, an toàn, tiến độ. Các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án.

Ông mong rằng bà con Nhân dân trong vùng dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, để công trình sớm thành công, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Khu tái định cư rộng gần 4,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 76 tỉ đồng. Ảnh: TN

“Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự chung tay của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng công trình sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của đất nước, là động lực phát triển khu vực miền Trung – Tây Nguyên”, ông Bình nói.