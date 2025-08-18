Khu thương mại tự do Đà Nẵng kiến tạo không gian phát triển mới 18/08/2025 14:06

(PLO)- Việc kiến tạo không gian phát triển gắn kết với Khu thương mại tự do Đà Nẵng là bước đi chiến lược cho sự phát triển bền vững của TP.

Sáng 18-8, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp cùng Tập đoàn Alphanam tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng năm 2025.

Hội nghị quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo TP, các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chủ đề của hội nghị là “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu khai mạc. Ảnh: TẤN VIỆT

Đầu ra của Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang rất sáng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh, việc kiến tạo không gian phát triển gắn kết với Khu thương mại tự do không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, mà còn là bước đi chiến lược, mở ra động lực mới cho sự phát triển bền vững, lâu dài của TP.

Theo ông Cường, những năm gần đây, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thủ tục hành chính được cải cách mạnh mẽ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư; triển khai nền tảng số phục vụ nhà đầu tư với nguyên tắc minh bạch - thuận tiện.

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, sân bay; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo với nhiều dự án công nghệ và giải pháp quản trị đô thị thông minh; áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi, hợp tác linh hoạt, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Với phương châm thành công của nhà đầu tư là thành công của TP, Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững” - ông Cường khẳng định.

Ông Cường bày tỏ tin tưởng sau hội nghị này, nhiều dự án chiến lược sẽ được khởi động, nhiều sáng kiến hợp tác được hình thành. Qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics quốc tế trong thời gian tới.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lương Thạch Vỹ cho hay, bảy phân khu của Khu thương mại tự do được kết nối chặt chẽ với mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường cao tốc.

Hiện Đà Nẵng đã đầu tư hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu gồm đê kè chắn sóng và đường kết nối từ cảng Liên Chiểu đến đường tránh Nam Hải Vân, làm “cổng ra” cho cảng Liên Chiểu.

Khẳng định đầu ra của Khu thương mại tự do hiện nay rất sáng, ông Vỹ cho hay Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng đường tránh Nam Hải Vân và kết nối đường tránh này với đường vành đai phía Tây qua tuyến đường mới.

Ngoài ra còn đầu tư đường ven sông để kết nối phân khu thứ ba trong Khu thương mại tự do với đường tránh Nam Hải Vân.

Trong tầm nhìn mới, Đà Nẵng sẽ kết nối trung tâm TP với khu vực phía Nam TP nhằm mở rộng Khu thương mại tự do. Hiện đã có đường cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao đã bắt đầu khởi động chạy song song.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư đường bộ cao tốc và đường sắt đô thị kết nối khu vực trung tâm TP đến Chu Lai, làm trục xương sống giao thông. Dọc theo tuyến đường này sẽ phát triển chuỗi đô thị phục vụ đời sống cho cán bộ kỹ sư chuyên gia, tạo điều kiện phát triển và mở rộng Khu thương mại tự do. Ông Lương Thạch Vỹ - Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Khu vực phường Hải Vân và xã Bà Nà được quy hoạch xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp tư nhân

Tham gia hội nghị, từ góc độ doanh nghiệp - ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec, nhận định Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là khu vực áp dụng thể chế vượt trội, ưu đãi thuế đặc biệt, tách biệt về hải quan, tài chính và hành chính với phần còn lại của nền kinh tế nội địa. Từ đó tạo môi trường đầu tư linh hoạt và cạnh tranh quốc tế.

Khu thương mại tự do không chỉ là nơi tập trung doanh nghiệp FDI chiến lược mà còn là nơi thử nghiệm cơ chế phát triển mới cho doanh nghiệp nội địa – đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, thương mại điện tử và dịch vụ số.

“Việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do tại Đà Nẵng sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ” - ông Điệp cho hay.

Ông Điệp phân tích, nhờ nền tảng fintech hiện đại, sự hiện diện của các quỹ đầu tư mạo hiểm, đầu tư tư nhân và mô hình niêm yết linh hoạt, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn quốc tế dễ dàng hơn.

Cùng với đó, cơ chế thuế ưu đãi và mô hình quản lý hành chính linh hoạt giúp tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao tính chủ động và hiệu quả kinh doanh.

Khu thương mại tự do đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào sản xuất và giao thương xuyên biên giới. Đồng thời giảm chi phí logistics 20 - 30% nhờ hạ tầng cảng – sân bay – kho vận tích hợp.

Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính trở thành hệ sinh thái lý tưởng để doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi mô hình, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu.