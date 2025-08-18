Sinh viên công nghệ thông tin ở Đà Nẵng tình nguyện về hỗ trợ xã, phường 18/08/2025 09:01

(PLO)- 105 sinh viên ngành công nghệ thông tin ở Đà Nẵng đến 44 xã, phường để hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sáng 18-8, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, cho biết sáng nay 105 sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) được phân bổ về 44 phường, xã.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng lên kế hoạch tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Nhiều xã, phường miền núi TP Đà Nẵng thiếu cán bộ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin sau sáp nhập đơn vị hành chính. Ảnh: TN

Kế hoạch nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt trong công tác cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Nội vụ tổng hợp có 69 xã, phường trên địa bàn TP có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành CNTT.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường Đại học FPT và Trường Đại học Duy Tân tổ chức triển khai đợt của chương trình, diễn ra từ 18 đến 25-8, với sự tham gia của 105 sinh viên ngành CNTT được phân bổ về 44 phường, xã.

Hai sinh viên đến xã Thượng Đức sáng nay. Ảnh: AH

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho hay sinh viên về xã, phường hỗ trợ cán bộ công chức, giúp xử lý các sự cố kỹ thuật về thiết bị CNTT như máy tính, máy in, mạng...; hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, sinh viên tình nguyện sẽ hướng dẫn sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID…; các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI cho doanh nghiệp và người dân.

“Để trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi về địa phương thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và thiết lập nhóm Zalo để hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ cho sinh viên khi hỗ trợ ứng dụng và chuyển đổi số tại địa phương”, ông Hồng nói.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng thiết lập đường dây nóng ở hai số *1022 và số (0236) 383 1022; phân công nhân viên kỹ thuật trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn các sinh viên tình nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sáng nay, các Trường Đại học tổ chức “lễ xuất quân” và tổ chức đưa, đón sinh tổ chức đưa, đón sinh viên tình nguyện đến trụ sở UBND phường, xã.