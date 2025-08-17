Thanh niên dí súng vào đầu chủ quán bida dọa 'bắn bể đầu' 17/08/2025 19:16

(PLO)- Do có mâu thuẫn từ trước, 2 thanh niên ở TP Đà Nẵng mang súng đến quán bida, dí súng vào đầu chủ quán dọa giết.

Ngày 17-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Xuân Phú làm rõ 2 người liên quan đến hành vi Gây rối trật tự công cộng và Đe dọa giết người.

Hiệu và Tường đến quán bida của anh H, dí súng vào đầu anh, dọa "bắn bể đầu". Ảnh: CA



Trước đó, lúc 0 giờ 50 phút ngày 15-8, Công an xã Xuân Phú tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh ĐCH (ngụ xã Xuân Phú) về việc bị 2 người đến quán bida của anh gây rối và dùng súng dọa giết.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Phú tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua đó xác định, khoảng 20 giờ ngày 14-8, do mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Tường (20 tuổi) và Đồng Phước Hiệu (30 tuổi), cùng ngụ xã Xuân Phú đến trước quán bida do anh H làm chủ để giải quyết.

Tại đây, Hiệu sử dụng một khẩu súng RULO đưa lên trời bắn 1 phát làm mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, Hiệu dí súng vào đầu anh H dọa sẽ “bắn bể đầu”.

Do lo sợ nên anh H không phản ứng gì. Lúc này, Tường xông vào, dùng đầu húc vào mặt anh rồi cả 2 bỏ đi.

Tiếp đến, 2 người đi ngang qua trước quán nhậu của anh ĐQC (ngụ tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, là anh trai của anh H), Hiệu cầm súng chỉ lên trời bắn liên tiếp 2 phát.

Công an thu giữ một khẩu súng. Ảnh: CA

Đến sáng 15-8, Hiệu đến trụ sở Công an xã Xuân Phú đầu thú. Hiệu khai nhận đã vứt súng xuống cầu Hương An để che giấu.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Phú triệu tập đối tượng Tường về trụ sở làm việc.

Khám xét nhà Hiệu, công an thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng hơi bắn đạn chì), 1 hộp nhựa chứa nhiều viên đạn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ hình sự đối với Hiệu và Tường.