Hé lộ về tòa tháp 69 tầng cao thứ 2 Việt Nam tại Đà Nẵng

(PLO)- Siêu dự án Da Nang Downtown có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỉ đồng sẽ chính thức được khởi công vào ngày mai 19-8.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, sáng mai (19-8) tại TP Đà Nẵng, Tổ hợp Da Nang Downtown do Sun Group đầu tư với quy mô 76,92ha, tọa lạc tại phường Hòa Cường (Công viên Châu Á) sẽ được khởi công cùng cả nước.

Siêu dự án này nằm ven sông Hàn, giữa hai cây cầu biểu tượng Trần Thị Lý và Tiên Sơn. Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là sân khấu pháo hoa trong tương lai.

Tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown sẽ cao thứ hai tại Việt Nam. Ảnh: LH.

Với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỉ đồng, siêu tổ hợp Da Nang Downtown gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn… biến nơi đây trở thành một thành phố thu nhỏ giữa lòng đô thị sông Hàn.

Đặc biệt, điểm nhấn của siêu dự án này là tòa tháp biểu tượng 69 tầng với chiều cao 408m, cao thứ hai tại Việt Nam. Khi Hà Nội đã có các tòa tháp cao biểu tượng như Keangnam 72 tầng (350m), Lotte Center 65 tầng (272m), TP.HCM có Landmark 81 (461 m)… thì tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown sẽ là biểu tượng kiến trúc mới không chỉ của Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung. Điều này giúp Đà Nẵng có thêm một hình ảnh thương hiệu xứng tầm quốc tế.

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt. Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua và chiếu những tia sáng rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn đường.

Chủ đầu tư hé lộ, tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện, tạo thành một điểm đến “all in one”, từ lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.

Với vị trí tâm điểm kết nối, Da Nang Downtown được quy hoạch thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm lý tưởng, tổ hợp kinh tế đêm sầm uất bậc nhất khu vực, sánh ngang với Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.

Các phân khu cao và thấp tầng kiến tạo không gian kinh doanh dịch vụ du lịch, không gian mua sắm sầm uất tạo nên dòng chảy liên tục, sôi động.