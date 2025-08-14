250 dự án với tổng vốn 1,28 triệu tỉ đồng được khởi công đồng loạt dịp Quốc khánh 2-9 14/08/2025 16:31

(PLO)- Trong 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Chiều 14-8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tại họp báo, ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết đến hết ngày 13-8, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh thành, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty.

Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, TP đủ điều kiện để khánh thành, khởi công.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin về Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: VGP

Trong đó, 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công.

Cụ thể, hạ tầng giao thông 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị 44 dự án, công trình; công trình công nghiệp 57 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao 3 dự án, công trình; giáo dục: 12 dự án, công trình; quốc phòng 1 dự án, công trình; y tế 10 dự án, công trình.

Trong 250 dự án, công trình có tám dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Cũng theo ông Trần Văn Sơn, 250 dự án có tổng mức đầu tư là 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó, có 129 dự án sử dụng 478.000 tỉ đồng nguồn vốn Nhà nước, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác là 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức.

Đáng chú ý, có năm dự án FDI với số vốn 54.000 tỉ đồng. Năm dự án này gồm Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đồng Nai (Quảng Ninh); Dự án TP thông minh của CTCP đầu tư phát triển TP Thông minh Bắc Hà Nội tại Hà Nội; Nhà máy sản xuất thực phẩm của Pepsico tại tỉnh Ninh Bình.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của WHA Smart Technology tại tỉnh Thanh Hóa và nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH lốp Cofo Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công sẽ lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Lễ khánh thành, khởi công sẽ diễn ra vào sáng 19-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) theo hình thức truyền hình trực tiếp và trực tuyến.