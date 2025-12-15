Tổng Bí thư Tô Lâm: Hưng Yên tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của nhân dân 15/12/2025 18:53

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài, không để người dân đi lại nhiều lần.

Chiều 15-12, tại tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri ba xã Kiến Xương, Quang Lịch và Lê Lợi, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề đáng quan tâm

Đại diện cử tri xã Lê Lợi cho rằng thời gian qua, tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, nước biển dâng diễn ra ở cả ba miền, gây thiệt hại lớn, cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, trong đó cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạ tầng thích ứng, nhất là hệ thống đê điều, thủy lợi; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng nhà ở phù hợp; nâng cao năng lực dự báo thời tiết, thiên tai.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Phản ánh về chất lượng nguồn nhân lực, cử tri xã Quang Lịch cho rằng tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao, chất lượng đào tạo và cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý. Theo cử tri, dù đã trải qua hơn 10 năm thời kỳ cơ cấu dân số vàng, hiệu suất kinh tế chưa tương xứng do chất lượng nguồn nhân lực chưa cao.

Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành Chiến lược quốc gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2035, tầm nhìn 2045; xác định rõ tiêu chuẩn nguồn nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực; có chính sách khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu, phát triển gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; mở rộng đào tạo nghề và đào tạo lại cho người lao động.

Cử tri xã Kiến Xương bày tỏ phấn khởi trước việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có chủ trương từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Cử tri đề nghị sớm ban hành và triển khai hiệu quả các chương trình, chiến lược quốc gia về nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc, tuổi thọ của người Việt Nam; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nhất là tại y tế cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước và đấu tranh hiệu quả với vi phạm về an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa tiêu dùng.

Quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cử tri xã Lê Lợi cho biết hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày 11-12 vừa qua cho thấy nhiều kết quả, thành tựu quan trọng.

Cử tri vui mừng trước việc Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người vi phạm là ai, cùng với đó là xây dựng cơ chế kiểm soát hiệu quả thu nhập và giao dịch tài sản của cán bộ, công chức.

Nắm bắt cơ hội để phát triển bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết của các ý kiến cử tri, cho rằng mỗi ý kiến đều thiết thực, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân, thể hiện niềm tin và sự đồng hành với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Tổng Bí thư cho biết trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với hơn 205 nhiệm vụ lập pháp, trong đó có nhiều luật, nghị quyết quan trọng, nội dung mới, phức tạp, mang tính chiến lược cho sự phát triển đất nước.

Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền, hướng tới quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đổi mới công tác xây dựng pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả giám sát tối cao.

Thông tin về tình hình đất nước, Tổng Bí thư cho biết kinh tế - xã hội năm 2025 cơ bản đạt mục tiêu tổng quát đề ra, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Đối với tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư ghi nhận sau khi hợp nhất với tỉnh Thái Bình, dù khối lượng công việc lớn và mô hình tổ chức mới đặt ra nhiều yêu cầu, tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong triển khai, đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Khẳng định Hưng Yên đang đứng trước nhiều cơ hội mới với không gian phát triển rộng mở, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân; rà soát chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, không đánh đổi môi trường; quy hoạch vùng sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; phát triển kinh tế đi đôi với gìn giữ văn hóa, đạo đức và môi trường sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, để người dân sống yên vui là nền tảng bền vững cho phát triển lâu dài.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài, không để người dân phải đi lại nhiều lần; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số ở cấp xã; công khai, minh bạch thủ tục để người dân giám sát và đánh giá.

Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, Tổng Bí thư yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cán bộ phải thực sự là người phục vụ cho nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư tặng 30 bộ máy tính cho ba xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Riêng đối với ba xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao, xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại; đồng thời đột phá về hạ tầng để mở rộng không gian phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý cần phát huy lợi thế quỹ đất và truyền thống sản xuất, đẩy mạnh nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế hợp tác và kết hợp nông nghiệp với dịch vụ, du lịch sinh thái, làng nghề. Các “điểm nghẽn” về giao thông, thủy lợi, hạ tầng số cần được ưu tiên xử lý dứt điểm.