Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Cần đề xuất giãn nợ, xóa nợ với người dân vùng lũ 15/12/2025 15:03

(PLO)- Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị chính quyền mạnh dạn đề xuất ngân hàng giãn nợ, xóa lãi suất, thậm chí xóa nợ cho các trường hợp bị thiệt hại nặng do lũ lụt.

Sáng 15-12, tại thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, không khí ấm áp và xúc động đã lan tỏa trong lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” đầy tính nhân văn, thần tốc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị mưa lũ tàn phá.

Ông Phan Đình Trạc trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Dự lễ khởi công có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Trong đợt mưa lũ đầu tháng 12-2025, xã Hàm Thuận Bắc bị thiệt hại nặng nề: 7 căn nhà bị sập, nhiều công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt người dân bị hư hỏng; 25 tuyến đường nhựa, bê tông xi măng trên địa bàn xã bị hư hại, trong đó có 7 tuyến đứt gãy, số còn lại xói lở hàm ếch rất nặng.

Cùng với đó, diện tích nông nghiệp bị thiệt hại hơn 2.029 ha; vật nuôi chết và cuốn trôi hơn 10.000 con. Ước tổng thiệt hại hơn 50 tỉ đồng.

Mái ấm nghĩa tình hồi sinh sau mưa lũ

Chị Thái Thị Thùy Vy, đại diện các hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai, nghẹn ngào chia sẻ: "Sau những biến cố do mưa lũ, gia đình chúng tôi rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất. Trong lúc chật vật ấy, chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời để xây căn nhà mới. Những ngôi nhà được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ không chỉ là chỗ ở an toàn, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn – đó là niềm tin và động lực để chúng tôi vượt qua gian khó, ổn định cuộc sống".

Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao bảng tượng trưng cho các hộ dân được xây dựng nhà mới trong chiến dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định: Việc xây dựng lại nhà ở là nhiệm vụ cấp bách, thấm đẫm tính nhân văn, thể hiện tình thương yêu sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng lũ. Đây không chỉ là việc dựng lại mái ấm vật chất mà còn là bước khởi đầu để khôi phục sản xuất, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt khó của người dân.

Với tinh thần thần tốc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phải triển khai xây dựng khẩn trương, trách nhiệm để hoàn thành sáu căn nhà chậm nhất vào nửa cuối tháng 1-2026, giúp bà con kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong ngôi nhà mới, an toàn và ấm cúng.

Đề nghị tiếp sức, chia sẻ gánh nặng

Trước lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã dành thời gian đến thăm hỏi, tận tay trao tặng những suất quà và động viên các gia đình bị thiệt hại nặng. Tại mỗi nơi dừng chân, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ân cần chia sẻ, biểu dương những nỗ lực tự khắc phục hậu quả của người dân và các lực lượng cứu hộ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành của tỉnh Lâm Đồng làm thủ tục khởi công xây nhà mới cho đồng bào.

Đặc biệt, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị chính quyền các cấp mạnh dạn kiến nghị với cấp trên về các vướng mắc, nhất là các thủ tục liên quan đến việc hỗ trợ tài chính cho người dân.

Ông nhấn mạnh cần mạnh dạn đề xuất ngân hàng xem xét giãn nợ, xóa lãi suất, thậm chí xóa nợ cho các trường hợp đặc biệt bị thiệt hại nặng, nhằm gỡ bỏ gánh nặng kinh tế, giúp bà con thực sự an tâm gây dựng lại cuộc sống.

Ông Phan Đình Trạc tặng quà cho người dân.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 60 suất quà mang hơi ấm đến những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại xã Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận.

Những căn nhà mới đang được xây dựng lên từ bùn đất, từ những viên gạch, mái ngói của tình đồng bào là biểu tượng của sức sống quật cường, niềm tin sắt son và sự sẻ chia. Từ đây, hơi ấm Tết Nguyên đán không chỉ đến từ bếp lửa, mà còn từ chính "mái ấm nghĩa tình" được dựng xây bằng cả tấm lòng của “Chiến dịch Quang Trung”.