Chiến dịch Quang Trung: Đi qua giông bão, viết tiếp nghĩa tình quân dân 13/12/2025 16:11

(PLO)- Đến nay, "Chiến dịch Quang Trung" tại Lâm Đồng đã trở thành công trường hối hả với hàng trăm ngôi nhà được khởi công mới và sửa chữa, mang lại mái ấm cho người dân ngay sau thiên tai.

Những ngày tháng 12-2025, tại Lâm Đồng, không khí làm việc khẩn trương hơn bao giờ hết. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa gửi báo cáo về tiến độ "Chiến dịch Quang Trung" - một chiến dịch thần tốc với mục tiêu tối thượng: Tái thiết cuộc sống, dựng lại mái nhà cho nhân dân.

Chạy đua với thời gian

Không còn là những kế hoạch trên giấy, "Chiến dịch Quang Trung" đã thực sự trở thành một công trường hối hả trên toàn tỉnh. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để xây mới 23 ngôi nhà. Kết quả tính đến nay, 22 ngôi nhà đã được khởi công, đạt tỷ lệ 95,7%. Trường hợp duy nhất chưa khởi công là do gia chủ chọn ngày lành (dự kiến động thổ ngày 14-12-2025).

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (giữa) tham dự lễ khởi công chiến dịch tại Lâm Đồng.

Ở mặt trận sửa chữa, những con số cũng "biết nói". Với 668 ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ, dưới sự hỗ trợ tổng lực của Quân đội, Công an, các nhà hảo tâm và cộng đồng, việc khắc phục đã hoàn thành 100%. Tiếng búa, tiếng cưa vang lên thay cho tiếng mưa lũ, đưa các hộ dân trở lại sinh hoạt bình thường.

Đối với 82 nhà phải sửa chữa lớn, hiện có 33 nhà đã hoàn thành (đạt 40,2%), 49 nhà còn lại đang được thi công ngày đêm. Tinh thần chung là "không để bất kỳ ngôi nhà nào bị bỏ lại phía sau".

Kiên cường trước "lũ chồng lũ"

Khi những vết thương cũ chưa kịp lành, thiên nhiên lại tiếp tục thử thách lòng người. Từ ngày 3 đến 8-12-2025, lũ lụt lại quần thảo Lâm Đồng gây thiệt hại nghiêm trọng: 1 người tử vong, hơn 7.100 hộ dân bị ảnh hưởng, 20 nhà sập đổ, hạ tầng giao thông chia cắt; tổng thiệt hại ước tính hơn 230 tỉ đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại lễ khởi công chiến dịch.

Chính trong gian khó, bản lĩnh và tình người càng tỏa sáng. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lội nước xuống hiện trường thăm hỏi, động viên từng gia đình. Hình ảnh các chiến sĩ Công an, Quân đội dầm mình trong mưa lũ dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa trường học, trạm y tế đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.

Đến nay, các huyết mạch giao thông như Quốc lộ 20, 27, 27C, 28 và đèo Prenn đã thông xe an toàn. Trường học, bệnh viện, điện, viễn thông đã hoạt động trở lại bình thường.

Ấm áp tình quân dân nơi "rốn lũ"

Trong đợt thiên tai tàn khốc vừa qua, xã D’Ran là một trong những "rốn lũ" chịu tổn thất nặng nề. Giữa khung cảnh ngổn ngang bùn đất, hoàn cảnh của bà Đỗ Thị Bích Phượng khiến ai nghe cũng xót xa. Sống đơn thân, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bà Phượng dường như gục ngã khi căn nhà duy nhất - nơi nương náu cuối cùng, đã bị lũ dữ cuốn trôi hoàn toàn.

Nhưng ngày 12-12 vừa qua đã trở thành cột mốc khó quên với bà. Lễ khởi công ngôi nhà mới diễn ra ngay trên nền đất cũ còn vương dấu tích lũ lụt.

Không chỉ hỗ trợ 50 triệu đồng từ tiền đóng góp của cán bộ chiến sĩ (bên cạnh 200 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ), Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng còn huy động tổng lực nhân lực và vật lực hỗ trợ bà. Những chiếc xe múc gầm rú san lấp mặt bằng, những chuyến xe chở đất hối hả ra vào để đảm bảo nền móng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cùng nhau xây dựng ngôi nhà cho bà Đỗ Thị Bích Phượng.

Hình ảnh những chiến sĩ CSGT thường ngày quen với còi và gậy chỉ huy, nay xắn quần, trộn hồ, đổ móng bê tông đã chạm mạnh vào cảm xúc của người dân địa phương.

"Mệnh lệnh thép" cho giai đoạn nước rút

Không phút ngơi nghỉ, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đặt ra những "mệnh lệnh thép" cho giai đoạn nước rút sắp tới. Cụ thể, khắc phục ngay 24 nhà mới bị sập/hư hỏng trong đợt lũ vừa qua. Trong đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng 4 nhà (hoàn thành trước 15-1-2025); giao UBND các xã đảm nhận 20 nhà (sửa chữa xong trước 31-12-2025 và xây mới xong trước 31-1-2026).

Giữa hoang tàn sau bão lũ, những ngôi nhà mới đang mọc lên thần tốc. Đó không chỉ là nơi che mưa chắn gió, mà chính là biểu tượng rực rỡ nhất của tình quân - dân, sưởi ấm những trái tim vừa đi qua giông bão, với mục tiêu mang đến một cái Tết ấm áp, trọn vẹn cho mọi người dân.