'Chiến dịch Quang Trung' do Thủ tướng phát động đã hoàn thành gần 500 ngôi nhà 09/12/2025 11:40

(PLO)- Theo báo cáo, đến ngày 8-12-2025, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971 trong số 1.635 nhà sập đổ và đã hoàn thành 479 nhà.

Ngày 9-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Chinhphu.vn

39.461 ngôi nhà hư hỏng nặng

Đợt bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử đã gây hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ. Trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục kịp thời, đảm bảo khôi phục nhanh nhất đời sống cho nhân dân. Ngày 30-11-2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 234/CĐ-TTg phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành xây mới các căn nhà trước ngày 31-1-2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31-12-2025.

Theo báo cáo của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố, đến ngày 8-12-2025, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971 trên 1.635 nhà sập đổ và đã hoàn thành 479 nhà, số nhà chưa khởi công xây dựng là 664 nhà. Các tỉnh, thành phố đã sửa chữa 34.627 nhà; đang tiến hành sửa chữa 3.943 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa.

Việc xây mới, sửa chữa nhà cho người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng được sự chung tay từ nhiều nguồn gồm kinh phí của Trung ương, địa phương. Đặc biệt, có sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng khu dân cư với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít, ai tiện ở đâu thì giúp ở đó" như lời kêu gọi của Thủ tướng.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương tích cực khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục nhà cửa cho người dân.

Thủ tướng phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị với 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa bão, song đến nay vẫn chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại việc này trước 17 giờ ngày 9-12.

"Với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm"

Thủ tướng nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch thần tốc, cần thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ngoài nguồn lực của Nhà nước, cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân. Nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vì "với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm".

Thủ tướng yêu cầu các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dành thời gian, phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Các địa phương báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương các vấn đề liên quan đất đai; Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ về thiết kế mẫu nhà; Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực tài chính.

Các tập đoàn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT)… quan tâm khôi phục điện, nước, viễn thông và hỗ trợ các địa phương thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa.