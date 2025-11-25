Nỗ lực khắc phục để sớm cấp điện, nước giúp dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ 25/11/2025 18:26

(PLO)- Chính quyền, người dân tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực từng giờ để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tái thiết cuộc sống.

Sau mưa lũ, nhiều khu vực ở Đắk Lắkđã được cấp điện, nước trở lại. Tuy nhiên, hiện một số vùng ngập sâu, nước chưa rút hết đang bị cắt điện.

Mong chờ điện, nước từng giờ

Sau cơn lũ lịch sử, hơn 150.000 căn nhà ở Đắk Lắk bị ngập trong nước, nhiều căn nhà đổ sập; nhiều công trình giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông hư hỏng.

Bãi rác ngổn ngang tại phường Đông Hòa. Ảnh: T.T

Hiện, nước đã rút, bỏ lại nhiều vùng quê xơ xác, nhiều khu phố ngập ngụa rác thải, bùn đất.

Tại khu phố 2, phường Đông Hòa, PLO ghi nhận nhiều tuyến đường còn đọng bùn đất, mùi hôi thối tanh tưởi của rác, bùn và xác gia súc, gia cầm chết bốc lên nồng nặc.

Hiện người dân, cùng lực lượng chức năng vẫn tích cực thu gom bùn, rác, khắc phục hậu quả sau lũ.

Ông Nguyễn Thanh Đông (ngụ phường Đông Hòa), cho biết: “Sau mưa lũ, rác, bùn đất đổ về nhiều. Hơn nữa, mực nước ngập quá cao, khiến nhiều gà, chó bị chết. Vì vậy, nhiều tuyến đường xộc mùi hôi tanh, khó chịu”.

Mưa lũ để lại cảnh tan hoang ở xã Hòa Xuân. Ảnh: T.T

Theo ông Đồng, hiện nơi ông ở đã được cấp điện, nước nên việc dọn dẹp nhà cửa thuận lợi. Riêng một số vùng vẫn chưa có điện, nước, muốn dọn dẹp nhà cửa cùng rất khó khăn.

Tại xã Hòa Xuân, một trong những địa phương bị ngập nặng, PLO ghi nhận nơi đây hiện vẫn bị cắt điện trên diện rộng.

Bà Nguyễn Thị Ngọ (65 tuổi), cho biết hôm 19 và 20-11, nước lũ ngập tới nóc nhà, cuốn phăng mọi thứ.

Sau lũ, người dân rất cần điện, nước để sớm tái thiết cuộc sống. Ảnh: T.T

Nay nước rút, bà Ngọc trở về dọn dẹp. Tuy nhiên, do không có điện, nước máy còn hạn chế nên bà phải ra sông, xách thêm nước về lau dọn nhà, rửa chén bát.

“Hai mẹ con tôi mất cả ngày trời mới dọn xong bùn. Giờ chúng tôi tiếp tục lau nền nhà. Nơi đây vẫn mất điện, nước còn thiếu nên việc dọn dẹp nhà cửa rất bất tiện. Sau lũ, ngoài các thực phẩm như gạo, áo quần, chúng tôi mong điện nước từng giờ để dọn dẹp nhà cửa, phục vụ sinh hoạt”, bà Ngọ nói.

Xuyên đêm làm việc, nỗ lực cấp điện, nước sớm nhất

Ngày 25-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó tổng giám đốc công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, cho biết hiện đơn vị đã khắc phục sự cố tại 9/9 nhà máy nước để cấp nước sạch cho người dân.

Người dân nhặt nhạnh chút tài sản còn sót lại sau trận lũ. Ảnh: T.T

“Thiệt hại do mưa lũ lần này rất lớn, việc khắc phục rất khó khăn. Tuy nhiên, công ty chúng tôi đã nỗ lực, bằng mọi giá để sớm khắc phục, cấp nước sinh hoạt cho người dân”, ông Thuần nói.

Theo ông Thuần, trước thời điểm mưa lũ lịch sử, 9/9 nhà máy nước sạch của công ty lần lượt gặp sự cố. Theo đó, hệ thống xử lý, máy bơm, tủ điều khiển, bơm động lực và đường ống đều chìm trong bùn đất và rác thải.

Công nhân công ty nước làm việc xuyên đêm để cấp nước cho người dân. Ảnh: C.T

Sau khi nước lũ rút, hàng chục ngàn hộ dân vẫn chưa có nước sinh hoạt. Vì thế, Công ty cấp thoát nước Phú Yên đã kích hoạt phương án khẩn cấp, huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật, chia tổ đến các nhà máy để đánh giá thiệt hại, lập kế hoạch khôi phục.

Đến ngày 22-11, sau nhiều nỗ lực, 8/9 nhà máy nước: Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, Đông Bắc Sông Cầu, Vũng Rô, Phú Hòa, Sông Hinh và Sơn Hòa được khôi phục.

Còn lại nhà máy nước Tuy Hòa, nơi cung cấp nước sạch cho 38.000 hộ dân khu vực phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông Hòa và nhiều vùng phụ cận, bị hư hỏng nặng, chưa khắc phục kịp. Hầu hết bo mạch, biến tần, bảng điều khiển tại nhà máy nước Tuy Hòa bị ngập lâu trong nước lũ, hư hỏng nặng, nhiều bộ phận mất khả năng phục hồi.

Điện lực Đắk Lắk đã huy động tối đa nhân sự để sớm cấp điện cho người dân. Ảnh: P.C

Vì vậy, Công ty cấp thoát nước Phú Yên đã liên hệ các nhà cung cấp thiết bị tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời mời nhóm chuyên gia từ hai thành phố này vào hỗ trợ.

Sau đó, bảy chuyên gia ngành nước đã có mặt, cùng kỹ sư địa phương làm việc, ăn ngủ ngay tại hiện trường để khẩn trương khắc phục hệ thống cấp thoát nước.

Đến nay, nhà máy nước Tuy Hòa đã hoạt động trở lại, tiếp tục cấp nước cho hàng ngàn hộ dân.

Cùng ngày, ông Huỳnh Quốc Long, Phó giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang khẩn trương xử lý các sự cố sau lũ lụt, cố gắng cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân.

“Tối nay, chúng tôi sẽ khắc phục, cấp điện cho đa số khách hàng.. Còn một số điểm đang bị ngập, chưa thể cấp điện, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp cận, đánh giá để có phương án cụ thể”, ông Long nói.

Ông Long cho biết, quá trình khắc phục điện gặp rất nhiều khó khăn vì nước lũ ngập, nhiều trụ điện bị gãy, hư hỏng…

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến 118.823 khách hàng (chiếm tỉ lệ 12,54%), bị cắt điện.

Còn theo Công ty điện lực Đắk Lắk tính đến 6 giờ ngày 25-11, toàn tỉnh có 18.000 khách hàng mất điện, chiếm tỉ lệ 1,9 %, bị mất điện. Trong ngày, điện lực Đắk Lắk sẽ cố gắng khắc phục, cấp điện trở lại cho 100% người dân. Hiện, điện lực Đắk Lắk vẫn tích cực ngày đêm khắc phục sự cố để cấp điện cho khách hàng.