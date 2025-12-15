Shark Bình bị khởi tố thêm tội danh 15/12/2025 18:49

(PLO)- Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh trốn thuế, cùng với Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Chiều 15-12, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) cùng đồng phạm thành lập 33 doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Đến thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, còn 22 doanh nghiệp đã giải thể hoặc đang trong quá trình tạm dừng hoạt động.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: MINH TRÚC

Hiện, Cơ quan điều tra tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỷ đồng trong vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" của ông Nguyễn Hòa Bình.

Giám đốc CATP ngay lập tức đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Ảnh: CAHN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do đối tượng Nguyễn Hòa Bình (SN 1981; trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dự án tiền số AntEx (token Antex) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số Antex liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.