Công an Hà Nội thông tin về hôn nhân giữa 'Shark Bình' và vợ; Bất ngờ bên trong két sắt của Ngân 98

(PLO)- Điểm tin ANTT: Bên trong két sắt của Ngân 98 có gì?; Công an Hà Nội thông tin về hôn nhân giữa 'Shark Bình' và vợ; Tạm giữ hình sự người đàn ông kẹp cổ, dọa "chọc bút vào mặt" nữ bác sĩ…

Liên quan đến mối quan hệ hôn nhân giữa 'Shark Bình' và vợ, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin: "Về hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình và vợ, cho đến giờ phút này chúng tôi xác định đây là quan hệ dân sự. Đến giờ phút này cơ quan CSĐT chưa nhận được thông tin gì thông tin hôn nhân của "Shark Bình". Cho đến nay, "Shark Bình" và vợ đang là quan hệ vợ chồng chính thức”.

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là "Shark Bình") về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng với ông Bình, chín người khác có liên quan cũng bị khởi tố về hai tội danh nêu trên.